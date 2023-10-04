Україна відпрацювала рік у режимі "митного безвізу" з 35 країнами: підсумки від Держмитниці

У жовтні виповнився рік, як Україна приєдналася до Конвенції про процедуру спільного транзиту ("митний безвіз") та застосовує єдині правила декларування та контролю за транзитними переміщеннями товарів (NCTS). За рік оформлено 23 935 митних декларацій: із них 19 500 із переміщення товарів з України та 4000 в Україну з 35 країн Європи, повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Також надано 85 авторизацій на застосування транзитних спрощень.

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З 1 жовтня 2022 року в системі управління гарантіями NCTS Держмитслужбою зареєстровано 31 загальну гарантію, 20 з яких на суму майже 60 млн євро залишаються чинними на початок жовтня 2023 року.

У системі управління гарантіями NCTS зареєстровано 1373 індивідуальних електронних гарантії, 1232 з яких діють на суму 66 млн євро.

За рік міжнародного застосування NCTS було ініційовано майже 300 запитів щодо належного завершення процедури спільного транзиту та опрацьовано понад 300 запитів, отриманих від митних адміністрацій інших країн. Також опрацьовано більш як 25 000 запитів бізнесу.

Конвенція про процедуру спільного транзиту поєднує 35 країн, які запровадили єдині правила декларування та контролю за транзитними переміщеннями товарів (NCTS). Країни-підписанти: 27 країн ЄС, 4 країни ЄАВТ (Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн та Швейцарія) та 4 інші країни (Велика Британія, Туреччина, Північна Македонія та Сербія).

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