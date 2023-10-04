RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Україна відпрацювала рік у режимі "митного безвізу" з 35 країнами: підсумки від Держмитниці

Этот материал также доступен на русском
04.10.2023, 11:51
Україна відпрацювала рік у режимі
Колаж - Юлія Виноградська/LIGA.net

У жовтні виповнився рік, як Україна приєдналася до Конвенції про процедуру спільного транзиту ("митний безвіз") та застосовує єдині правила декларування та контролю за транзитними переміщеннями товарів (NCTS). За рік оформлено 23 935 митних декларацій: із них 19 500 із переміщення товарів з України та 4000 в Україну з 35 країн Європи, повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Також надано 85 авторизацій на застосування транзитних спрощень.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

З 1 жовтня 2022 року в системі управління гарантіями NCTS Держмитслужбою зареєстровано 31 загальну гарантію, 20 з яких на суму майже 60 млн євро залишаються чинними на початок жовтня 2023 року.

У системі управління гарантіями NCTS зареєстровано 1373 індивідуальних електронних гарантії, 1232 з яких діють на суму 66 млн євро.

За рік міжнародного застосування NCTS було ініційовано майже 300 запитів щодо належного завершення процедури спільного транзиту та опрацьовано понад 300 запитів, отриманих від митних адміністрацій інших країн. Також опрацьовано більш як 25 000 запитів бізнесу.

Конвенція про процедуру спільного транзиту поєднує 35 країн, які запровадили єдині правила декларування та контролю за транзитними переміщеннями товарів (NCTS). Країни-підписанти: 27 країн ЄС, 4 країни ЄАВТ (Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн та Швейцарія) та 4 інші країни (Велика Британія, Туреччина, Північна Македонія та Сербія).
Роман Бриль
держмитницяNCTSмитний безвізспільний транзит
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 