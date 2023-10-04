Украина отработала год в режиме "таможенного безвиза" с 35 странами: итоги от Гостаможни

В октябре исполнился год, как Украина присоединилась к Конвенции о процедуре совместного транзита ("таможенный безвиз") и применяет единые правила декларирования и контроля за транзитными перемещениями товаров (NCTS). За год оформлено 23 935 таможенных деклараций: из них 19 500 по перемещению товаров из Украины и 4000 из 35 стран Европы, сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Также предоставлено 85 авторизаций на применение транзитных упрощений.

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С 1 октября 2022 года в системе управления гарантиями NCTS Гостаможслужбой зарегистрирована 31 общая гарантия, 20 из которых на сумму почти 60 млн евро являются действующими по состоянию на начало октября 2023 года.

В системе управления гарантиями NCTS зарегистрировано 1373 индивидуальных электронных гарантии, 1232 из которых действуют на сумму 66 млн евро.

За год международного применения NCTS было инициировано почти 300 запросов о надлежащем завершении процедуры совместного транзита и проработано более 300 запросов, полученных от таможенных администраций других стран. Также проработано свыше 25 000 запросов бизнеса.

Конвенция о процедуре совместного транзита объединяет 35 стран, которые ввели единые правила декларирования и контроля за транзитными перемещениями товаров (NCTS). Страны-подписанты: 27 стран ЕС, 4 страны ЕАСТ (Исландия, Норвегия, Лихтенштейн и Швейцария) и 4 других государства (Великобритания, Турция, Северная Македония и Сербия).

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