Украина отработала год в режиме "таможенного безвиза" с 35 странами: итоги от Гостаможни
В октябре исполнился год, как Украина присоединилась к Конвенции о процедуре совместного транзита ("таможенный безвиз") и применяет единые правила декларирования и контроля за транзитными перемещениями товаров (NCTS). За год оформлено 23 935 таможенных деклараций: из них 19 500 по перемещению товаров из Украины и 4000 из 35 стран Европы, сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
Также предоставлено 85 авторизаций на применение транзитных упрощений.
С 1 октября 2022 года в системе управления гарантиями NCTS Гостаможслужбой зарегистрирована 31 общая гарантия, 20 из которых на сумму почти 60 млн евро являются действующими по состоянию на начало октября 2023 года.
В системе управления гарантиями NCTS зарегистрировано 1373 индивидуальных электронных гарантии, 1232 из которых действуют на сумму 66 млн евро.
За год международного применения NCTS было инициировано почти 300 запросов о надлежащем завершении процедуры совместного транзита и проработано более 300 запросов, полученных от таможенных администраций других стран. Также проработано свыше 25 000 запросов бизнеса.
- 7 июля 2022 года Еврокомиссия официально пригласила Украину присоединиться к "таможенному безвизу". 15 августа Верховная Рада приняла в целом закон №7420 о "таможенном безвизе" с Евросоюзом и присоединении Украины к системе NCTS. 25 августа Объединенный комитет конвенций принял официальное решение пригласить Украину присоединиться к конвенции с 1 октября. 30 августа Верховная Рада ратифицировала все конвенции, необходимые для "таможенного безвиза". Первой компанией в Украине, которая получила полный доступ к "таможенному безвизу" с ЕС, стала сеть торговых центров "Эпицентр К".
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