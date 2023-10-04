UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина отработала год в режиме "таможенного безвиза" с 35 странами: итоги от Гостаможни

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2023, 11:51
Украина отработала год в режиме
Коллаж - Юлия Виноградская/LIGA.net

В октябре исполнился год, как Украина присоединилась к Конвенции о процедуре совместного транзита ("таможенный безвиз") и применяет единые правила декларирования и контроля за транзитными перемещениями товаров (NCTS). За год оформлено 23 935 таможенных деклараций: из них 19 500 по перемещению товаров из Украины и 4000 из 35 стран Европы, сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.  

Также предоставлено 85 авторизаций на применение транзитных упрощений.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

С 1 октября 2022 года в системе управления гарантиями NCTS Гостаможслужбой зарегистрирована 31 общая гарантия, 20 из которых на сумму почти 60 млн евро являются действующими по состоянию на начало октября 2023 года. 

В системе управления гарантиями NCTS зарегистрировано 1373 индивидуальных электронных гарантии, 1232 из которых действуют на сумму 66 млн евро.

За год международного применения NCTS было инициировано почти 300 запросов о надлежащем завершении процедуры совместного транзита и проработано более 300 запросов, полученных от таможенных администраций других стран. Также проработано свыше 25 000 запросов бизнеса.

Конвенция о процедуре совместного транзита объединяет 35 стран, которые ввели единые правила декларирования и контроля за транзитными перемещениями товаров (NCTS). Страны-подписанты: 27 стран ЕС, 4 страны ЕАСТ (Исландия, Норвегия, Лихтенштейн и Швейцария) и 4 других государства (Великобритания, Турция, Северная Македония и Сербия).
Роман Брыль
таможенный безвизNCTSсовместный транзитГостаможня
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 