Первая компания в Украине получила полный доступ к "таможенному безвизу" с ЕС

Государственная таможенная служба предоставила первой компании в Украине все основные разрешения и авторизированные статусы на применение основных транзитных упрощений в рамках "таможенного безвиза" с Европейским Союзом. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.

Разрешения предоставлены сети торговых центров "Эпицентр К", уточняют в Гостаможне.

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Полученные упрощения позволят "Эпицентр К" помещать товары под процедуру совместного транзита, а также получать товары на территории своих складских помещений без заезда в таможню отправления или на таможню назначения, что уменьшит логистические расходы, а также сократит время на прохождение таможенных формальностей.

В Гостаможне уточняют, что полтора года назад "Эпицентр К" стала одной из первых компаний, начавшей подавать декларации согласно Конвенции о процедуре совместного транзита (NCTS), когда эта система тестировалась на национальном уровне.

На этапе национального применения четыре предприятия воспользовались возможностью получить транзитные упрощения, которые продолжат действовать и с началом международного применения NCTS с 1 октября 2022 года, добавляют в Гостаможне.

7 июля Еврокомиссия официально пригласила Украину присоединиться к "таможенному безвизу". 15 августа Верховная Рада приняла в целом закон №7420 о "таможенном безвизе" с Евросоюзом и присоединении Украины к системе NCTS. 25 августа Объединенный комитет Конвенций о совместном транзите и упрощении формальностей принял официальное решение пригласить Украину присоединиться к конвенции с 1 октября. 30 августа Верховная Рада ратифицировала все конвенции, необходимые для "таможенного безвиза".

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Роман Бриль

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