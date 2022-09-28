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Первая компания в Украине получила полный доступ к "таможенному безвизу" с ЕС

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 14:17
Первая компания в Украине получила полный доступ к
Фото: depositphotos.com

Государственная таможенная служба предоставила первой компании в Украине все основные разрешения и авторизированные статусы на применение основных транзитных упрощений в рамках "таможенного безвиза" с Европейским Союзом. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.  

Разрешения предоставлены сети торговых центров "Эпицентр К", уточняют в Гостаможне. 

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Полученные упрощения позволят "Эпицентр К" помещать товары под процедуру совместного транзита, а также получать товары на территории своих складских помещений без заезда в таможню отправления или на таможню назначения, что уменьшит логистические расходы, а также сократит время на прохождение таможенных формальностей.  

В Гостаможне уточняют, что полтора года назад "Эпицентр К" стала одной из первых компаний, начавшей подавать декларации согласно Конвенции о процедуре совместного транзита (NCTS), когда эта система тестировалась на национальном уровне.  

На этапе национального применения четыре предприятия воспользовались возможностью получить транзитные упрощения, которые продолжат действовать и с началом международного применения NCTS с 1 октября 2022 года, добавляют в Гостаможне. 

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Роман Бриль
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таможенный безвиз NCTS Гостаможня Эпицентр К
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