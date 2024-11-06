Україна отримала майже мільярд гривень грантової допомоги від Сербії

Уряд Сербії у жовтні 2024 року надав Україні грант у розмірі $21,6 млн

Президент Сербії Александар Вучич (фото - EPA)

Уряд Сербії у жовтні 2024 року надав Україні грант у розмірі $21,6 млн. Про це у середу, 6 листопада, повідомила пресслужба Національного банку.

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Це щонайменше другий грант від уряду Сербії, який отримала Україна. У березні 2024 року уряд цієї балканської країни надав нам грант у розмірі $32,4 млн.

На сайті Мінфіну регулярно публікується інформація про отримане фінансування від міжнародних партнерів України. Але про грант від Сербії, як і попереднього разу, воно не повідомляє.

Сербія, на відміну від більшості європейських країн, відмовляється приєднуватися до санкцій проти Росії, пояснюючи це власними економічними, газовими та нафтовими зв'язками з нею.

Водночас Сербія надавала гуманітарну допомогу Україні й не блокує продаж боєприпасів через посередників Україні.