Україна отримала майже мільярд гривень грантової допомоги від Сербії
Уряд Сербії у жовтні 2024 року надав Україні грант у розмірі $21,6 млн. Про це у середу, 6 листопада, повідомила пресслужба Національного банку.
Це щонайменше другий грант від уряду Сербії, який отримала Україна. У березні 2024 року уряд цієї балканської країни надав нам грант у розмірі $32,4 млн.
На сайті Мінфіну регулярно публікується інформація про отримане фінансування від міжнародних партнерів України. Але про грант від Сербії, як і попереднього разу, воно не повідомляє.
Сербія, на відміну від більшості європейських країн, відмовляється приєднуватися до санкцій проти Росії, пояснюючи це власними економічними, газовими та нафтовими зв'язками з нею.
Водночас Сербія надавала гуманітарну допомогу Україні й не блокує продаж боєприпасів через посередників Україні.
- 1 вересня 2024 року сербський лідер Александар Вучич заперечував, що підтримує тісні зв'язки з російським диктатором. Він запевняв, що не спілкувався з ним з того моменту, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України.
- 20 вересня Сербія уклала стратегічне партнерство зі США в енергетиці для заміни російських нафти та газу.