Украина получила почти миллиард гривен грантовой помощи от Сербии

Правительство Сербии в октябре 2024 года предоставило Украине грант в размере $21,6 млн

Президент Сербии Александр Вучич (фото - EPA)

Правительство Сербии в октябре 2024 года предоставило Украине грант в размере $21,6 млн. Об этом в среду, 6 ноября, сообщила пресс-служба Национального банка.

Это по меньшей мере второй грант от правительства Сербии, которое получила Украина. В марте 2024 года правительство этой балканской страны предоставило нам грант в размере $32,4 млн.

На сайте Минфина регулярно публикуется информация о полученном финансировании от международных партнеров Украины. Но о гранте от Сербии, как и в предыдущий раз, оно не сообщает.

Сербия, в отличие от большинства европейских стран, отказывается присоединяться к санкциям против России, объясняя это своими экономическими, газовыми и нефтяными связями с ней.

В то же время Сербия оказывала гуманитарную помощь Украине и не блокирует продажу боеприпасов через посредников Украины.