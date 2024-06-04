Україна після візиту Зеленського вивела Сінгапур з-під антиофшорного контролю
Кабінет міністрів виключив Республіку Сінгапур з переліку держав, операції з резидентами яких визнаються контрольованими для цілей трансфертного ціноутворення. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
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Рішення було ухвалене після того, як президент України Володимир Зеленський на початку червня відвідав Сінгапур і запропонував місцевому бізнесу інвестувати в Україну.
Згідно з законом "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення", що набув чинності з 1 вересня 2013 року, правила трансфертного ціноутворення застосовуються до контрольованих операцій із резидентами низькоподаткових юрисдикцій (ставка податку на прибуток в яких нижча за українську ставку на 5 в.п. і більше).
- У 2023 році повідомлялось, що Сінгапур змінить податкові пільги, які приваблювали супербагатіїв.