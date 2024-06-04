Украина после визита Зеленского вывела Сингапур из-под антиофшорного контроля

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Кабинет министров исключил Республику Сингапур из списка государств, операции с резидентами которых признаются контролируемыми для целей трансфертного ценообразования. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

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Решение было принято после того, как президент Украины Владимир Зеленский в начале июня посетил Сингапур и предложил местному бизнесу инвестировать в Украину.

Согласно закону "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о трансфертном ценообразовании", который вступил в силу с 1 сентября 2013 года, правила трансфертного ценообразования применяются к контролируемым операциям с резидентами низконалоговых юрисдикций (ставка налога на прибыль в которых ниже украинской ставки на 5 в .п. и более).