"Можемо собі дозволити": Сінгапур змінить податкові пільги, які приваблювали супербагатіїв

Центробанк Сінгапуру (MAS) змінить податкові пільги, які він надає створеним надбагатими людьми фірмам (односімейним офісам). Тепер податкові пільги у місті-країні будуть спрямовані на стимулювання внутрішнього ринку, пише Bloomberg.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Податкові пільги скоригують, щоб стимулювати наймання місцевих працівників та інвестиції у фондові ринки країни, спонукати ці фірми інвестувати у проєкти, пов'язані з кліматом, та займатися благодійністю через Сінгапур.

"З огляду на наш успіх у залученні таких великих грошей, ми можемо дозволити багатству відігравати важливішу роль у нашому суспільстві та в нашій економіці", – заявив керуючий директор MAS Раві Менон на брифінгу.

Сімейні офіси – фірми, створені надбагатими людьми для управління своїми справами та інвестиціями, – нині можуть отримати податкові пільги з низки інвестицій у Сінгапурі. Це допомогло збільшити кількість односімейних офісів у місті-державі з 400 наприкінці 2020 року до 1100 у 2022 році.

Хоча зростання сімейних офісів збільшило загальний обсяг активів в управлінні, більша частина цього багатства не інвестується в Сінгапурі. Заплановані заходи спрямовані на те, щоби це виправити.

Сінгапур – місто-держава, розташоване на островах у Південно-Східній Азії, – не є країною з нульовим оподаткуванням. Але його податки нижчі від середнього в Організації економічного співробітництва та розвитку, що об'єднує 37 найрозвиненіших країн світу. Законодавство Сінгапуру є дуже привабливим для іноземних інвестицій.



Сінгапур зараховують до "східноазіатських тигрів" за швидкий стрибок економіки до рівня розвинених країн. У країні розвинені виробництво електроніки, суднобудування, сектор фінансових послуг, підтримуються стабільні ціни.



Значне багатство Сінгапуру було створено завдяки його статусу стабільної, відкритої, юридично захищеної, технологічно розвиненої та низькоподаткової економіки. Наприклад, спадок, дивіденди, інвестиційний дохід та приріст капіталу не оподатковуються.

За словами Менона, основна частина багатства надходить до Сінгапуру від інституційних інвесторів (інвестиційні та пенсійні фонди, страхові організації, кредитні спілки), а не від сімейних офісів чи багатіїв.

За його словами, односімейні офіси, які подають заявки на податкові пільги та отримують їх, управляли активами на суму близько 90 млрд сінгапурських доларів ($66,62 млрд) станом на 2021 рік, що становить менш як 2% від загальної суми активів, якими управляє Сінгапур.

Окремо MAS заявив про додаткове посилення спостереження та захисту від ризиків відмивання грошей у цьому секторі.