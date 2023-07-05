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"Можем себе позволить": Сингапур изменит налоговые льготы, привлекавшие супербогачей

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2023, 17:01
Фото: Википедия

Центробанк Сингапура (MAS) изменит налоговые льготы, которые он предоставляет созданным сверхбогатыми людьми фирмам (односемейным офисам). Теперь налоговые льготы в городе-стране будут направлены на стимулирование внутреннего рынка, пишет Bloomberg.

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Налоговые льготы скорректируют, чтобы стимулировать наем местных работников и инвестиции в фондовые рынки страны, побудить эти фирмы инвестировать в проекты, связанные с климатом, и заниматься благотворительностью через Сингапур.

"Учитывая наш успех в привлечении таких больших денег, мы можем позволить богатству играть более важную роль в нашем обществе и в нашей экономике", – заявил управляющий директор MAS Рави Менон на брифинге.

Семейные офисы – фирмы, созданные сверхбогатыми людьми для управления своими делами и инвестициями, – в настоящее время могут получить налоговые льготы по целому ряду инвестиций в Сингапуре. Это помогло увеличить количество односемейных офисов в городе-государстве с 400 в конце 2020 года до 1100 в 2022 году.

Хотя рост семейных офисов увеличил общий объем активов в управлении, большая часть этого богатства не инвестируется в Сингапуре. Запланированные меры направлены на то, чтобы это исправить.

Сингапур — город-государство, расположенный на островах в Юго-Восточной Азии, — не является страной с нулевым налогообложением. Но его налоги ниже среднего в Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 37 самых развитых стран мира. Законодательство Сингапура очень привлекательно для иностранных инвестиций.

Сингапур причисляют к "восточноазиатским тиграм" за быстрый скачок экономики до уровня развитых стран. В стране развиты производство электроники, судостроение, сектор финансовых услуг, поддерживаются стабильные цены.

Значительное богатство Сингапура было создано благодаря его статусу стабильной, открытой, юридически защищенной, технологически развитой и низконалоговой экономики. Например, наследство, дивиденды, инвестиционный доход и прирост капитала не облагаются налогом.

По словам Менона, основная часть богатства поступает в Сингапур от институциональных инвесторов (инвестиционные и пенсионные фонды, страховые организации, кредитные союзы), а не от семейных офисов или богатых людей.

По его словам, односемейные офисы, которые подают заявки на налоговые льготы и получают их, управляли активами на сумму около 90 млрд сингапурских долларов ($66,62 млрд) по состоянию на 2021 год, что составляет менее 2% от общей суммы активов, управляемых в Сингапуре.

Отдельно MAS заявил о дополнительном усилении наблюдения и защиты от рисков отмывания денег в этом секторе.

Вера Касиян
инвестициимиллиардерысингапурналоговые льготы
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