Україна почала активно лобіювати включення Росії в "сірий список" Євросоюзу
Національний банк почав лобіювати внесення Росії в європейський "сірий список" країн, які вживають недостатньо заходів для боротьби з відмиванням грошей, як спосіб посилення фінансового тиску на Москву. Про це розповів перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
Україна неодноразово просила Міжнародну групу з протидії відмиванню грошей (FATF) внести Росію до свого "чорного списку", але для цього рішення потрібен консенсус, досягти якого не вдається.
"Ми в НБУ на постійній основі працюємо над розширенням аргументації щодо необхідності такого рішення. Водночас розуміємо, що міжнародні дипломатичні відносини – це складна тема, де перетинаються багато інтересів абсолютно різних країн: і тих, які нас підтримують, і тих, які не підтримують", – сказав Ніколайчук.
Тому останнім часом НБУ почав багато уваги приділяти лобіюванню включення Росії до "сірого списку" Європейського Союзу.
"Це дасть змогу встановити жорсткіші інституційні межі для контролю за фінансовими операціями з російськими елементами в Європейському Союзі й дати додатковий поштовх для наших інших міжнародних партнерів", – сказав Ніколайчук.
Останній перегляд "сірого списку" ЄС відбувся в липні 2025 року.
До нього додали Алжир, Анголу, Кот-д'Івуар, Кенію, Лаос, Ліван, Монако, Намібію, Непал і Венесуелу і виключили Барбадос, Гібралтар, Ямайку, Панаму, Намібію, Панаму, Філіппіни, Сенегал, Уганду й ОАЕ.
- 24 лютого 2023 року FATF призупинила членство Росії, але заклики України зробити наступний крок і додати РФ до "чорного списку" поки що не знайшли відповіді.
- Кремль кулуарно намагається тиснути на інші країни, зокрема Індію, щоб не допустити цього.
- З моменту призупинення членства Росія значно зміцнила зв'язки з Північною Кореєю та Іраном, що внесені до "чорного списку", та активізувала зловмисну кіберактивність.
