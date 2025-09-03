Україна почала активно лобіювати включення Росії в "сірий список" Євросоюзу

Фото: depositphotos.com

Національний банк почав лобіювати внесення Росії в європейський "сірий список" країн, які вживають недостатньо заходів для боротьби з відмиванням грошей, як спосіб посилення фінансового тиску на Москву. Про це розповів перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Україна неодноразово просила Міжнародну групу з протидії відмиванню грошей (FATF) внести Росію до свого "чорного списку", але для цього рішення потрібен консенсус, досягти якого не вдається.

"Ми в НБУ на постійній основі працюємо над розширенням аргументації щодо необхідності такого рішення. Водночас розуміємо, що міжнародні дипломатичні відносини – це складна тема, де перетинаються багато інтересів абсолютно різних країн: і тих, які нас підтримують, і тих, які не підтримують", – сказав Ніколайчук.

Тому останнім часом НБУ почав багато уваги приділяти лобіюванню включення Росії до "сірого списку" Європейського Союзу.

"Це дасть змогу встановити жорсткіші інституційні межі для контролю за фінансовими операціями з російськими елементами в Європейському Союзі й дати додатковий поштовх для наших інших міжнародних партнерів", – сказав Ніколайчук.

Останній перегляд "сірого списку" ЄС відбувся в липні 2025 року.

До нього додали Алжир, Анголу, Кот-д'Івуар, Кенію, Лаос, Ліван, Монако, Намібію, Непал і Венесуелу і виключили Барбадос, Гібралтар, Ямайку, Панаму, Намібію, Панаму, Філіппіни, Сенегал, Уганду й ОАЕ.