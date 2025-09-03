Украина начала активно лоббировать включение России в "серый список" Евросоюза
Национальный банк начал лоббировать внесение России в европейский "серый список" стран, которые принимают недостаточные меры для борьбы с отмыванием денег, как способ усиления финансового давления на Москву. Об этом рассказал первый заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук в интервью Интерфакс-Украина.
Украина неоднократно просила Международную группу по противодействию отмыванию денег (FATF) внести Россию в свой "черный список", но для этого решения нужен консенсус, добиться которого не удается.
"Мы в НБУ на постоянной основе работаем над расширением аргументации о необходимости такого решения. В то же время понимаем, что международные дипломатические отношения – это сложная тема, где пересекаются много интересов совершенно разных стран: и тех, которые нас поддерживают, и тех, которые не поддерживают", – сказал Николайчук.
Поэтому в последнее время НБУ начал много внимания уделять лоббированию включения России в "серый список" Европейского Союза.
"Это позволит установить более жесткие институциональные границы для контроля за финансовыми операциями с российскими элементами в Европейском Союзе и дать дополнительный импульс для наших других международных партнеров", – сказал Николайчук.
Последний пересмотр "серого списка" ЕС состоялся в июле 2025 года.
В него добавили Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар, Кению, Лаос, Ливан, Монако, Намибию, Непал и Венесуэлу и исключили Барбадос, Гибралтар, Ямайку, Панаму, Намибию, Панаму, Филиппины, Сенегал, Уганду и ОАЭ.
- 24 февраля 2023 года FATF приостановила членство России, но призывы Украины сделать следующий шаг и добавить РФ в "черный список" пока не нашли ответа.
- Кремль кулуарно пытается давить на другие страны, в частности Индию, чтобы не допустить этого.
- С момента приостановления членства Россия значительно укрепила связи с Северной Кореей и Ираном, которые внесены в "черный список", и активизировала злонамеренную киберактивность.
