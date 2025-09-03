Украина начала активно лоббировать включение России в "серый список" Евросоюза

НБУ просит ЕС установить более жесткий контроль за финансовыми операциями с российскими элементами

Национальный банк начал лоббировать внесение России в европейский "серый список" стран, которые принимают недостаточные меры для борьбы с отмыванием денег, как способ усиления финансового давления на Москву. Об этом рассказал первый заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук в интервью Интерфакс-Украина.

Украина неоднократно просила Международную группу по противодействию отмыванию денег (FATF) внести Россию в свой "черный список", но для этого решения нужен консенсус, добиться которого не удается.

"Мы в НБУ на постоянной основе работаем над расширением аргументации о необходимости такого решения. В то же время понимаем, что международные дипломатические отношения – это сложная тема, где пересекаются много интересов совершенно разных стран: и тех, которые нас поддерживают, и тех, которые не поддерживают", – сказал Николайчук.

Поэтому в последнее время НБУ начал много внимания уделять лоббированию включения России в "серый список" Европейского Союза.

"Это позволит установить более жесткие институциональные границы для контроля за финансовыми операциями с российскими элементами в Европейском Союзе и дать дополнительный импульс для наших других международных партнеров", – сказал Николайчук.

Последний пересмотр "серого списка" ЕС состоялся в июле 2025 года.

В него добавили Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар, Кению, Лаос, Ливан, Монако, Намибию, Непал и Венесуэлу и исключили Барбадос, Гибралтар, Ямайку, Панаму, Намибию, Панаму, Филиппины, Сенегал, Уганду и ОАЭ.