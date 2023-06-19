Україна отримала від Світового банку гроші на зарплату вчителям
19.06.2023, 12:23
Фото: EPA
До державного бюджету України від Світового банку надійшли 63 млн євро для фінансування виплат педагогам і держслужбовцям, повідомляє Міністерство фінансів.
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"Кошти буде спрямовано на часткове відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та педагогічних працівників за лютий та березень 2023 року", – йдеться у повідомленні.
Гроші надані Міжнародною асоціацією розвитку (IDA) на пільгових умовах у рамках проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE).
Строк погашення кредиту становить 10 років, з чотирирічним пільговим періодом.
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