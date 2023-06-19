Украина получила от Всемирного банка деньги на зарплаты учителям
19.06.2023, 12:23
Фото: EPA
В государственный бюджет Украины от Всемирного банка поступило 63 млн евро для финансирования выплат педагогам и госслужащим, сообщает Министерство финансов.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
"Средства будут направлены на частичное возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и педагогических работников за февраль и март 2023 года", – говорится в сообщении.
Деньги предоставлены Международной ассоциацией развития (IDA) на льготных условиях в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE).
Срок погашения кредита составляет 10 лет с четырехлетним льготным периодом.
- 28 апреля 2023 Украина получила от США грант в размере $1,25 млрд на пенсии и зарплаты.
- 1 мая во Всемирном банке подсчитали, что в Украине более 7 млн человек оказались за чертой бедности из-за войны.
- 8 мая Украина получила 189 млн евро от Всемирного банка на зарплаты госслужащим и учителям.
Последние новости
Комментарии