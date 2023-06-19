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Украина получила от Всемирного банка деньги на зарплаты учителям

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 12:23
Украина получила от Всемирного банка деньги на зарплаты учителям - Фото
Фото: EPA

В государственный бюджет Украины от Всемирного банка поступило 63 млн евро для финансирования выплат педагогам и госслужащим, сообщает Министерство финансов.

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"Средства будут направлены на частичное возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и педагогических работников за февраль и март 2023 года", – говорится в сообщении.

Деньги предоставлены Международной ассоциацией развития (IDA) на льготных условиях в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE).

Срок погашения кредита составляет 10 лет с четырехлетним льготным периодом.

Вера Касиян
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