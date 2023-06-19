Украина получила от Всемирного банка деньги на зарплаты учителям

В государственный бюджет Украины от Всемирного банка поступило 63 млн евро для финансирования выплат педагогам и госслужащим, сообщает Министерство финансов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Средства будут направлены на частичное возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и педагогических работников за февраль и март 2023 года", – говорится в сообщении.

Деньги предоставлены Международной ассоциацией развития (IDA) на льготных условиях в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE).

Срок погашения кредита составляет 10 лет с четырехлетним льготным периодом.