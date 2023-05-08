Украина получила 189 млн евро от Всемирного банка на зарплаты чиновникам и учителям

В общий фонд государственного бюджета Украины поступило 189,32 млн евро финансирования от Всемирного банка. Средства предоставлены на льготных условиях от Международной ассоциации развития (МАР), сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Деньги будут направлены на частичное возмещение расходов государственного бюджета на оплату труда работников государственных органов и педагогов за февраль 2023 года.

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Срок погашения кредита от МАР – 10 лет с 4-летним льготным периодом.

"Благодарен команде Всемирного банка за поддержку финансовой устойчивости Украины. Привлеченные средства позволят возместить первоочередные социальные расходы госбюджета, а также обеспечивать устойчивое государственное управление в Украине", – прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

Международная ассоциация развития (МАР) – организация в составе Всемирного банка, оказывающая помощь беднейшим странам мира. Деятельность учрежденной в 1960 году МАР направлена на сокращение масштабов бедности через предоставление кредитов и грантов на программы ускорения экономического роста, сокращения неравенства и улучшения условий жизни населения. МАР дополняет деятельность Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

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Роман Бриль

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