Украина получила 189 млн евро от Всемирного банка на зарплаты чиновникам и учителям
В общий фонд государственного бюджета Украины поступило 189,32 млн евро финансирования от Всемирного банка. Средства предоставлены на льготных условиях от Международной ассоциации развития (МАР), сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Деньги будут направлены на частичное возмещение расходов государственного бюджета на оплату труда работников государственных органов и педагогов за февраль 2023 года.
Срок погашения кредита от МАР – 10 лет с 4-летним льготным периодом.
"Благодарен команде Всемирного банка за поддержку финансовой устойчивости Украины. Привлеченные средства позволят возместить первоочередные социальные расходы госбюджета, а также обеспечивать устойчивое государственное управление в Украине", – прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.
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