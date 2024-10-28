Україна розраховує за два місяці отримати $15 млрд: партнери пообіцяли

Міністерство фінансів провело плідні перемовини у Вашингтоні, під час яких донори України пообіцяли надати значну суму грошей ще до кінця року

Сергій Марченко (Фото: Мінфін)

Міністерство фінансів України розраховує за останні два місяці 2024 року отримати ще $15 млрд зовнішньої допомоги. Про це повідомила пресслужба міністерства за підсумками щорічних зборів МВФ та Світового банку у Вашингтоні.

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Протягом 21-26 жовтня команда міністерства на чолі з міністром Сергієм Марченком провела понад 70 зустрічей з міжнародними фінансовими лідерами.

"Усі партнери наголошували на готовності посилювати співпрацю з Україною, що також підтверджується вагомими досягненнями у мобілізації допомоги на наступний рік. До кінця поточного року Мінфін України очікує залучити ще понад 15 млрд доларів США зовнішнього фінансування. Партнери запевнили, що спрямують підтримку у повному обсязі", – йдеться в повідомленні.

Міністерство також вказало, що країни Великої сімки продемонстрували єдність у питанні використання прибутків від заморожених активів Росії на користь України. Очікується, що гроші будуть доступні вже з перших днів 2025 року.