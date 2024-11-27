Україна та Данія домовилися про механізм fast-track для інвестицій. Що це

Фото: пресслужба Мінекономіки

Україна та Данія підписали меморандум про впровадження механізму fast-track, який має спростити роботу данських компаній на українському ринку. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Механізм fast-track або механізм прискореного врегулювання — це платформа для швидшого розв'язання проблем, з якими стикаються іноземні інвестори в країні, куди вони вкладають свої гроші. Такий механізм, наприклад, використовують Індія та США для оперативного усунення перешкод розширення американських інвестицій. Ця платформа об'єднує низку індійських міністерств, промислових палат і бізнес-асоціації обох країн.

Fast-track механізм України та Данії буде побудований на регулярних зустрічах влади з данськими компаніями, які працюють в Україні. Компанії зможуть розповісти про складнощі, з якими стикаються під час інвестування та ведення бізнесу. Також сторони налагодять постійний зв'язок між урядами обох країн для розв'язання нагальних питань.

"Fast-Track механізм між урядами наших країн діятиме як єдина точка входу для подолання бар'єрів, з якими стикаються данські компанії та інвестори в Україні", – підтвердила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Документ про fast-track є продовженням меморандуму, підписаного між урядами України та Данії у квітні 2024 року. Він передбачав нове фінансування у розмірі близько 40 млн євро для інвестиційного фонду Данії EIFO, для сприяння новим інвестиціям в економіку України. Також у рамках цього документа, для підтримки критичної інфраструктури, яка використовує відновлювану енергетику, данський уряд надав додаткове фінансування до українського механізму EIFO приблизно на 380 млн євро.

"Данські компанії готові брати на себе більшу відповідальність і ділитися своїми знаннями та досвідом у багатьох сферах — від зеленої енергетики або нових технологій до зміцнення критичної інфраструктури. Це ще один приклад ефективної співпраці між нашими країнами", – прокоментував міністр підприємництва Данії Мортен Бедскоу.