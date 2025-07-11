Україна та Світовий банк запускають "проєктний конвеєр" – програму Prepare Ukraine

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У межах Ukraine Recovery Conference 2025 уряд України та Світовий банк підписали угоду про запуск нової п’ятирічної програми Prepare Ukraine загальним обсягом $200 млн. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Ініціатива покликана профінансувати підготовку державних та муніципальних проєктів відбудови, щоб ті відповідали вимогам міжнародних інвесторів і могли швидко переходити до реалізації.

Програму координуватиме Міністерство економіки, а впроваджуватиме Агенція з питань державно-приватного партнерства.

З серпня 2025 року буде доступний перший транш – грант розміром $44,3 млн. Ці гроші спрямують на формування портфеля публічних інвестицій і посилення інституційної спроможності.

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Перший транш також покриватиме технічну підтримку державних замовників, включно з розбудовою самої Агенції ДПП.

"Prepare Ukraine перетворює донорські гранти на конкретні проєкти – від відбудови мостів і лікарень до запуску нових виробництв, здатних інтегруватися у глобальні ланцюги постачання. Разом зі Світовим банком ми створюємо системну "фабрику підготовки", що мінімізує затримки, підвищує прозорість і відкриває шлях до багатомільярдних інвестицій у найближчі роки", – зазначила перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

За словами директора Агенції ДПП Ніко Гачечиладзе, структура діятиме як єдиний "проєктний конвеєр": збиратиме заявки, проводитиме оцінки за міжнародними стандартами та доводитиме ініціативи до готовності для залучення приватного капіталу.

У найближчі місяці Світовий банк і Мінекономіки затвердять операційний посібник програми, відкриють спеціальний фонд і почнуть фінансувати технічну підтримку державних замовників.