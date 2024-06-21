Україна вимагає внести Росію у чорний список FATF у відповідь на альянс з КНДР

Міністерство фінансів назвало угоду про всеосяжне стратегічне партнерство з КНДР підставою для фінансових санкцій проти Росії

Фото: EPA / VLADIMIR SMIRNOV

Міністерство фінансів вважає, що альянс з КНДР має стати підставою, щоб Росію нарешті внесли до чорного списку Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Про це йдеться на сайті міністерства.

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Російсько-північнокорейська угода про всеосяжне стратегічне партнерство передбачає створення альтернативних механізмів торгівлі та взаєморозрахунків для спільної протидії міжнародним санкціям, спрямованим на обмеження деструктивної поведінки обох країн.

"Грубі порушення з боку Росії вже давно очевидні для всіх. Кремль посилює військові та економічні зв'язки з Північною Кореєю та Іраном, фінансує терористичні організації в Росії та за її межами, послаблює інституції з протидії відмиванню грошей та спонсорує поширення кіберзлочинності. FATF має один чіткий механізм для протидії цим порушенням та забезпечення захисту світової фінансової системи – внесення Росії до чорного списку", – заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Голова Державної служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський додав, що Росія систематично порушує принципи FATF, надаючи Ірану та Північній Кореї чорний хід до світової фінансової системи.

"Росія також намагається перешкоджати об'єктивним технічним процесам: від накладення вето на механізм моніторингу санкцій щодо Північної Кореї в межах ООН до обіцянки надіслати делегатів на майбутній пленарний захід FATF, попри призупинення свого членства в організації. Наразі FATF має переважну кількість доказів на підтримку ескалації обмежувальних заходів проти ризиків, які становить Росія. Настав час для рішучих дій", – сказав він.

Найближче пленарне засідання FATF відбудеться 23 червня.