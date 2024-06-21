Украина требует внести Россию в черный список FATF в ответ на альянс с КНДР

Министерство финансов назвало соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР основанием для финансовых санкций против России

Фото: EPA / VLADIMIR SMIRNOV

Министерство финансов считает, что альянс с КНДР должен стать основанием, чтобы Россию наконец включили в черный список Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Об этом говорится на сайте министерства.

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Российско-северокорейское соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предусматривает создание альтернативных механизмов торговли и взаиморасчетов для совместного противодействия международным санкциям, направленным на ограничение деструктивного поведения обеих стран.

"Грубые нарушения со стороны России уже давно очевидны для всех. Кремль усиливает военные и экономические связи с Северной Кореей и Ираном, финансирует террористические организации в России и за ее пределами, ослабляет институты по противодействию отмыванию денег и спонсирует распространение киберпреступности. FATF имеет один четкий механизм для противодействия этим нарушениям и обеспечения защиты мировой финансовой системы – внесение России в черный список", – заявил министр финансов Сергей Марченко.

Глава Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский добавил, что Россия систематически нарушает принципы FATF, предоставляя Ирану и Северной Корее черный ход в мировую финансовую систему.

"Россия также пытается препятствовать объективным техническим процессам: от наложения вето на механизм мониторинга санкций в отношении Северной Кореи в рамках ООН до обещания прислать делегатов на предстоящее пленарное мероприятие FATF, несмотря на приостановку своего членства в организации. В настоящее время FATF имеет подавляющее число доказательств в поддержку эскалации ограничительных мер против рисков, которые представляет Россия. Пришло время для решительных действий", — сказал он.

Ближайшее пленарное заседание FATF состоится 23 июня.