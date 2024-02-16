Україна витратила з бюджету лише 150 млрд грн за січень. Третина – на зарплату військовим

Торік Україна в середньому витрачала з бюджету близько 280 млрд грн на місяць, з них майже 140 млрд грн йшло на захист та оборону

Фото: пресслужба НБУ

Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету склала 150,2 млрд грн за січень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Найбільша сума видатків – 75,9 млрд грн – на оплату праці з нарахуваннями. З них на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 57,4 млрд грн.

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Також 9,3 млрд грн витрачено на оплату використання товарів і послуг. З них 1,2 млрд грн на підтримку Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення тощо.

На соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомог, стипендій) витрачено 42 млрд грн. На обслуговування державного боргу – 9,5 млрд грн. На трансферти місцевим бюджетам – 11,8 млрд грн.

Торік видатки бюджету становили в середньому близько 280 млрд грн на місяць. У грудні – 401,4 млрд грн, але це пов'язано із традиційним для кінця року проплатами витрат на наступний рік.

"Певний відсоток планових витрат у січні було поставлено на паузу або перенесено. Утім, усі необхідні військові та соціальні витрати в межах захищених статей було профінансовано", – прокоментував раніше голова парламентського комітету з фінансів та податків Данило Гетманцев.

Через скорочення видатків дефіцит держбюджету України скоротився до 14,9 млрд грн за підсумками січня 2024 року, що є одним із найнижчих показників за час повномасштабної війни. Січень Україна проходила майже без міжнародної допомоги. Надійшло лише зовнішнє фінансування від Японії (пільгові кредити та гранти) на $390 млн.

Джерело: Мінфін

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