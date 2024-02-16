Украина потратила из бюджета всего 150 млрд грн за январь. Треть – на зарплату военным

В прошлом году Украина в среднем тратила из бюджета около 280 млрд грн на месяц, из них приблизительно 140 млрд грн шло на защиту и оборону

Фото: пресс-служба НБУ

Общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 150,2 млрд грн за январь. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Самая большая сумма расходов – 75,9 млрд грн – на оплату труда с начислениями. Из них на денежное содержание военнослужащих направлено 57,4 млрд грн.

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Также 9,3 млрд грн потрачено на оплату использования товаров и услуг. Из них 1,2 млрд грн на поддержку Вооруженных Сил Украины. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения и т.д.

На социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) потрачено 42 млрд грн. На обслуживание государственного долга – 9,5 млрд грн. На трансферты местным бюджетам – 11,8 млрд грн.

В прошлом году расходы бюджета составляли в среднем около 280 млрд грн в месяц. В декабре – 401,4 млрд грн, но это связано с традиционным для конца года проплатами расходов на следующий год.

"Определенный процент плановых расходов в январе был поставлен на паузу или перенесен. Впрочем, все необходимые военные и социальные расходы в рамках защищенных статей были профинансированы", — прокомментировал ранее глава парламентского комитета по финансам и налогам Даниил Гетманцев.

Из-за сокращения расходов дефицит госбюджета Украины сократился до 14,9 млрд грн по итогам января 2024 года, что является одним из самых низких показателей за время полномасштабной войны. Январь Украина проходила почти без международной помощи. Поступило только внешнее финансирование от Японии (льготные ссуды и гранты) на $390 млн.

Источник: Минфин

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