Україна запропонувала Аргентині й Чилі зону вільної торгівлі
Україна запропонувала Аргентині та Чилі створити зону вільної торгівлі. Про це повідомило Міністерство економіки після робочої поїздки керівництва відомства до країн Південної Америки.
"Знаємо, що вже є зацікавлення компаній із фармацевтичного й агросектору, переробної промисловості, які хочуть поглиблювати співпрацю із Україною. Сприяти цьому може і угода про вільну торгівлю з Аргентиною, над якою ми зараз працюємо. Співпраця з Аргентиною виходить на якісно новий рівень", – цитує міністерку Юлію Свириденко пресслужба Мінекономіки.
Вона сказала, що Україна зацікавлена у співпраці з Аргентиною як одним із лідерів стратегічно важливого регіону Латинської Америки.
"Тому посилення присутності України на порядку денному — вклад як у розвиток бізнес-зв’язків, так і безпекових проєктів", – сказала Свириденко.
Після Аргентини українська делегація, до якої увійшли також міністр з питань стратегічних галузей економіки Олександр Камишін та низка заступників міністрів, вирушила до Чилі.
Це перший візит української делегації такого рівня до Чилі за останні 19 років.
"У нас багато спільного з Чилі, особливо у видобутку корисних копалин і критичних матеріалів. Сподіваюся на поглиблення співпраці в цій сфері. Ми також обговорювали питання логістики. Наступним кроком нашої співпраці є поглиблення діалогу на рівні торгово-промислових палат наших країн", – заявила Свириденко.
Також на порядку денному, як і в Аргентині, були питання роботи над угодою про вільну торгівлю, покращення логістики для експорту та підтримки української енергетичної інфраструктури на фоні системних російських обстрілів.
- У грудні 2020-го Верховна Рада ратифікувала договір про вільну торгівлю зі Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії.
- У лютому 2022 року Україна підписала угоду про зону вільної торгівлі з Туреччиною, але вона ще не ратифікована і не набрала чинності.
- У 2023 році стало відомо, що Україна пропонує США вільну торгівлю за принципом "можна все, що не заборонено".