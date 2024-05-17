Україна запропонувала Аргентині й Чилі зону вільної торгівлі

Фото: Мінекономіки

Україна запропонувала Аргентині та Чилі створити зону вільної торгівлі. Про це повідомило Міністерство економіки після робочої поїздки керівництва відомства до країн Південної Америки.

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"Знаємо, що вже є зацікавлення компаній із фармацевтичного й агросектору, переробної промисловості, які хочуть поглиблювати співпрацю із Україною. Сприяти цьому може і угода про вільну торгівлю з Аргентиною, над якою ми зараз працюємо. Співпраця з Аргентиною виходить на якісно новий рівень", – цитує міністерку Юлію Свириденко пресслужба Мінекономіки.

Вона сказала, що Україна зацікавлена у співпраці з Аргентиною як одним із лідерів стратегічно важливого регіону Латинської Америки.

"Тому посилення присутності України на порядку денному — вклад як у розвиток бізнес-зв’язків, так і безпекових проєктів", – сказала Свириденко.

Після Аргентини українська делегація, до якої увійшли також міністр з питань стратегічних галузей економіки Олександр Камишін та низка заступників міністрів, вирушила до Чилі.

Це перший візит української делегації такого рівня до Чилі за останні 19 років.

"У нас багато спільного з Чилі, особливо у видобутку корисних копалин і критичних матеріалів. Сподіваюся на поглиблення співпраці в цій сфері. Ми також обговорювали питання логістики. Наступним кроком нашої співпраці є поглиблення діалогу на рівні торгово-промислових палат наших країн", – заявила Свириденко.

Також на порядку денному, як і в Аргентині, були питання роботи над угодою про вільну торгівлю, покращення логістики для експорту та підтримки української енергетичної інфраструктури на фоні системних російських обстрілів.