Украина предложила Аргентине и Чили зону свободной торговли

Фото: Минэкономики

Украина предложила Аргентине и Чили создать зону свободной торговли. Об этом сообщило Министерство экономики после рабочей поездки руководства ведомства в страны Южной Америки.

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"Знаем, что уже есть интерес компаний из фармацевтического и агросектора, перерабатывающей промышленности, которые хотят углублять сотрудничество с Украиной. Способствовать этому может и соглашение о свободной торговле с Аргентиной, над которым мы сейчас работаем. Сотрудничество с Аргентиной выходит на качественно новый уровень", — цитирует министра Юлию Свириденко пресс-служба Минэкономики.

Она сказала, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Аргентиной как одним из лидеров стратегически важного региона Латинской Америки.

"Поэтому усиление присутствия Украины в повестке дня – вклад как в развитие бизнес-связей, так и проектов безопасности", — сказала Свириденко.

После Аргентины украинская делегация, в которую вошли также министр по стратегическим отраслям экономики Александр Камышин и ряд заместителей министров, отправилась в Чили.

Это первый визит украинской делегации такого уровня в Чили за последние 19 лет.

"У нас много общего с Чили, особенно в добыче полезных ископаемых и критических материалов. Надеюсь на углубление сотрудничества в этой сфере. Мы также обсуждали вопросы логистики. Следующим шагом нашего сотрудничества является углубление диалога на уровне торгово-промышленных палат наших стран", — заявила Свириденко.

Также в повестке дня, как и в Аргентине, были вопросы работы над соглашением о свободной торговле, улучшении логистики для экспорта и поддержки украинской энергетической инфраструктуры на фоне системных российских обстрелов.