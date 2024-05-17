Украина предложила Аргентине и Чили зону свободной торговли
Украина предложила Аргентине и Чили создать зону свободной торговли. Об этом сообщило Министерство экономики после рабочей поездки руководства ведомства в страны Южной Америки.
"Знаем, что уже есть интерес компаний из фармацевтического и агросектора, перерабатывающей промышленности, которые хотят углублять сотрудничество с Украиной. Способствовать этому может и соглашение о свободной торговле с Аргентиной, над которым мы сейчас работаем. Сотрудничество с Аргентиной выходит на качественно новый уровень", — цитирует министра Юлию Свириденко пресс-служба Минэкономики.
Она сказала, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Аргентиной как одним из лидеров стратегически важного региона Латинской Америки.
"Поэтому усиление присутствия Украины в повестке дня – вклад как в развитие бизнес-связей, так и проектов безопасности", — сказала Свириденко.
После Аргентины украинская делегация, в которую вошли также министр по стратегическим отраслям экономики Александр Камышин и ряд заместителей министров, отправилась в Чили.
Это первый визит украинской делегации такого уровня в Чили за последние 19 лет.
"У нас много общего с Чили, особенно в добыче полезных ископаемых и критических материалов. Надеюсь на углубление сотрудничества в этой сфере. Мы также обсуждали вопросы логистики. Следующим шагом нашего сотрудничества является углубление диалога на уровне торгово-промышленных палат наших стран", — заявила Свириденко.
Также в повестке дня, как и в Аргентине, были вопросы работы над соглашением о свободной торговле, улучшении логистики для экспорта и поддержки украинской энергетической инфраструктуры на фоне системных российских обстрелов.
- В декабре 2020 года Верховная Рада ратифицировала договор о свободной торговле с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.
- В феврале 2022 года Украина подписала соглашение о зоне свободной торговли с Турцией, но оно еще не ратифицировано и не вступило в силу.
- В 2023 году стало известно, что Украина предлагает США свободную торговлю по принципу "можно все, что не запрещено".