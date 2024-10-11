Україна знайшла додаткове джерело для закриття бюджетного розриву: допоможе Канада
Канада збирається виділити Україні пільговий кредит на суму майже $300 млн (400 млн канадських доларів, або понад 12 млрд грн). Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
11 жовтня міністр фінансів Сергій Марченко підписав четверту додаткову угоду з урядом Канади, яка передбачає залучення такої суми для фінансування пріоритетних видатків держбюджету.
Первісна українсько-канадська угода, підписана 8 серпня 2022 року, заклала фундамент для взаємодії та підтримки між країнами, а додаткові угоди розширюють і поглиблюють цю співпрацю, з огляду на актуальні потреби та виклики.
З лютого 2022 року Канада надала Україні понад $5 млрд прямої бюджетної підтримки.
Додатковий кредит надається на строк 10 років, процентна ставка – 1,5% річних. Пільговий період становить чотири з половиною роки від дати надходження коштів.
Очікується, що кошти найближчим часом надійдуть до загального фонду державного бюджету. Це буде уже другий транш від Канади цього року, попередній на суму $1,5 млрд був весною.
- 10 жовтня Верховна Рада проголосувала за підвищення військового збору. Фіскальний ефект від ухваленого закону, за оцінкою Мінфіну, становить 21,6 млрд грн до кінця 2024 року.
- Перед цим парламент збільшив видатки бюджету на 13%, або на 427 млрд грн. Основними джерелами покриття додаткових витрат має стати збільшення розміщення ОВДП, скорочення видатків на обслуговування і погашення держборгу, а також скорочення низки видатків у загальному та спеціальному фонді держбюджету.