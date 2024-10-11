Украина нашла дополнительный источник для закрытия бюджетного разрыва: поможет Канада

Фото: Сергей Марченко / Facebook

Канада собирается выделить Украине льготный кредит на сумму почти $300 млн (400 млн канадских долларов, или более 12 млрд грн). Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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11 октября министр финансов Сергей Марченко подписал четвертое дополнительное соглашение с правительством Канады, которое предусматривает привлечение такой суммы для финансирования приоритетных расходов госбюджета.

Первоначальное украинско-канадское соглашение, подписанное 8 августа 2022 года, заложило фундамент для взаимодействия и поддержки между странами, а дополнительные соглашения расширяют и углубляют это сотрудничество, учитывая актуальные потребности и вызовы.

С февраля 2022 года Канада предоставила Украине более $5 млрд прямой бюджетной поддержки.

Дополнительный кредит предоставляется сроком на 10 лет, процентная ставка – 1,5% годовых. Льготный период составляет четыре с половиной года со дня поступления средств.

Ожидается, что средства в ближайшее время поступят в общий фонд государственного бюджета. Это будет уже второй транш от Канады в этом году, предыдущий на сумму $1,5 млрд был весной.