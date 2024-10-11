Украина нашла дополнительный источник для закрытия бюджетного разрыва: поможет Канада
Канада собирается выделить Украине льготный кредит на сумму почти $300 млн (400 млн канадских долларов, или более 12 млрд грн). Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
11 октября министр финансов Сергей Марченко подписал четвертое дополнительное соглашение с правительством Канады, которое предусматривает привлечение такой суммы для финансирования приоритетных расходов госбюджета.
Первоначальное украинско-канадское соглашение, подписанное 8 августа 2022 года, заложило фундамент для взаимодействия и поддержки между странами, а дополнительные соглашения расширяют и углубляют это сотрудничество, учитывая актуальные потребности и вызовы.
С февраля 2022 года Канада предоставила Украине более $5 млрд прямой бюджетной поддержки.
Дополнительный кредит предоставляется сроком на 10 лет, процентная ставка – 1,5% годовых. Льготный период составляет четыре с половиной года со дня поступления средств.
Ожидается, что средства в ближайшее время поступят в общий фонд государственного бюджета. Это будет уже второй транш от Канады в этом году, предыдущий на сумму $1,5 млрд был весной.
- 10 октября Верховная Рада проголосовала за повышение военного сбора. Фискальный эффект от принятого закона, по оценке Минфина, составляет 21,6 млрд грн до конца 2024 года.
- Перед этим парламент увеличил расходы бюджета на 13%, или на 427 млрд грн. Основными источниками покрытия дополнительных расходов должно стать увеличение размещения ОВГЗ, сокращение расходов по обслуживанию и погашению госдолга, а также сокращение ряда расходов в общем и специальном фонде госбюджета.