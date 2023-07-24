Україні необхідно повернути жінок для відновлення економіки — Bloomberg

Україні потрібно повернути додому жінок, які виїхали за кордон через повномасштабну війну для відновлення економіки. Про це пише Bloomberg.

Більшість чоловіків віком від 18 до 60 років не мають права залишати країну, що пояснює, чому 68% українських біженців – жінки, а серед дорослих – ще більша гендерна диспропорція.

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За словами Олександра Ісакова з Bloomberg Economics, якщо не вдасться переконати 2,8 млн жінок працездатного віку повернутися, це коштуватиме Україні 10% річного довоєнного валового внутрішнього продукту. Це $20 млрд на рік за найгіршого сценарію.

"Це легко переважило б чотирирічний пакет допомоги Україні, запропонований Європейським Союзом, вартістю 12,5 млрд євро щороку ", – йдеться в публікації.

Як зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, найважливіше завдання зараз для України, для української влади – зробити все можливе, щоб жінки з дітьми повернулися до своїх чоловіків і об’єдналися в Україні.

Уряд планує післявоєнне відновлення з амбітними цілями, що передбачають подвоєння розміру економіки до 2032 року. Однак Міністерство економіки вказує на те, що для досягнення цієї мети не вистачає 4,5 мільйона робітників та підприємців.

Українські біженці та внутрішньо переміщені особи складають третину від загального населення країни, що проживало на території, яку влада контролювала до початку війни. Деякі внутрішньо переміщені особи можуть сприяти економіці країни, проте ті, хто зараз перебувають за кордоном, починають адаптовуватися до нового місця проживання, працювати там та вносити свій внесок у розвиток інших країн.

Згідно з аналізом Bloomberg, деякі біженці можуть повернутися, однак це може стати складніше з часом, поки триває війна. Зазначається, що після закінчення останньої війни в Боснії в 1990-х роках, лише через десять років половині з двох мільйонів біженців та внутрішньо переміщених осіб вдалося повернутися додому.

Економіст Олександр Ісаков припускає, що якщо Україна зможе переконати повернутися половину всіх біженців, то це може коштувати країні близько $10 млрд на рік, що становитиме 5% ВВП, з урахуванням того, що деякі чоловіки та сім'ї переїжджають до жінок, які вирішили залишитися за кордоном.