Украине необходимо вернуть женщин для восстановления экономики — Bloomberg

Украине нужно вернуть домой женщин, выехавших за границу из-за полномасштабной войны для восстановления экономики. Об этом пишет Bloomberg.

Большинство мужчин от 18 до 60 лет не имеют права покидать страну, что объясняет, почему 68% украинских беженцев – женщины, а среди взрослых – еще большая гендерная диспропорция.

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По словам Александра Исакова из Bloomberg Economics, если не удастся убедить 2,8 млн женщин трудоспособного возраста вернуться, это обойдется Украине в 10% годового довоенного валового внутреннего продукта. Это $20 млрд в год при самом плохом сценарии.

"Это бы легко перевесило четырехлетний пакет помощи Украине, предложенный Европейским Союзом, стоимостью 12,5 млрд евро ежегодно", – говорится в публикации.

Как отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, важнейшая задача сейчас для Украины, для украинской власти – сделать все возможное, чтобы женщины с детьми вернулись к своим мужчинам и объединились в Украине.

Правительство планирует послевоенное восстановление с амбициозными целями, предусматривающими удвоение размера экономики до 2032 года. Однако Министерство экономики отмечает, что для достижения этой цели не хватает 4,5 миллиона рабочих и предпринимателей.

Украинские беженцы и внутренне перемещенные лица составляют треть общего населения страны, проживавшего на территории, которую власть контролировала до начала войны. Некоторые внутренне перемещенные лица могут способствовать экономике страны, однако находящиеся за рубежом начинают адаптироваться к новому месту жительства, работать там и начинают вносить свой вклад в развитие других стран.

Согласно анализу Bloomberg некоторые беженцы могут вернуться, однако это может стать сложнее со временем, пока идет война. Отмечается, что после окончания последней войны в Боснии в 1990-х годах, только через десять лет половине из двух миллионов беженцев и внутренне перемещенных лиц удалось вернуться домой.

Экономист Александр Исаков предполагает, что если Украина сможет убедить вернуться половину всех беженцев, это может стоить стране около $10 млрд в год, что составит 5% ВВП, с учетом того, что некоторые мужчины и семьи переезжают к женщинам, которые решили остаться за рубежом.