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В Европе подсчитали расходы на беженцев из Украины. В лидерах – Польша и Германия

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2023, 11:12
В Европе подсчитали расходы на беженцев из Украины. В лидерах – Польша и Германия - Фото
Фото: Depositphotos

На поддержку граждан Украины, покинувших страну из-за войны, правительства европейских государств выделили уже более 43 млрд евро. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий со ссылкой на исследование Кильского института мировой экономики.

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Среди принимающих украинцев европейских стран наибольшую сумму потратила Польша – более 12 млрд евро. На втором месте по этому показателю оказалась Германия. Ее расходы на украинских беженцев составили почти 11 млрд евро.

Значительные средства для украинцев выделили также:

Чехия – 2,94 млрд евро,
Испания – 2,24 млрд евро,
Франция – 2,04 млрд евро,
Румыния – 1,26 млрд евро,
Швейцария – 1,16 млрд евро,
Италия – 1,15 млрд евро.

Эти расходы включают денежные выплаты, предоставление жилья, медицинскую помощь, образовательные услуги, а также обеспечение продуктами питания и средствами первой необходимости.

Большой вклад в помощь украинцам внесли обычные граждане европейских стран, отмечается в исследовании.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 28 июня 2023 года количество беженцев из Украины, зарегистрированных для временной защиты или в аналогичных национальных схемах защиты в Европе, составляет почти 5,98 млн человек.

В конце мая 2023 года президент Дуда заявил, что Польша в прошлом году предоставила Украине помощь до $8 млрд. Это составляет около 1,5% ВВП страны. "Это большие деньги, мы не получили за это европейскую помощь", – отметил польский президент. По его словам, помощь украинцам со стороны поляков была "по зову сердца".

Банк развития Совета Европы (СЕВ) на конец 2022 года одобрил почти 5,86 млн евро грантов в поддержку украинцев в странах-членах банка: Болгарии Чехии, Эстонии, Венгрии, Литве, Молдове, Польше, Румынии и Словакии.

Также банк выдает кредиты по таким проектам. В частности, на три проекта – для Чехии, Италии и Польши – было выделено 980 млн евро. На проекты для украинцев в Германии и Литве было выделено 325 млн евро.

Кредит Польши, связанный с войной в Украине, на сумму 450 млн евро был крупнейшей суммой единовременного займа, одобренного СЕВ.

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