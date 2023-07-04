В Европе подсчитали расходы на беженцев из Украины. В лидерах – Польша и Германия
На поддержку граждан Украины, покинувших страну из-за войны, правительства европейских государств выделили уже более 43 млрд евро. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий со ссылкой на исследование Кильского института мировой экономики.
Среди принимающих украинцев европейских стран наибольшую сумму потратила Польша – более 12 млрд евро. На втором месте по этому показателю оказалась Германия. Ее расходы на украинских беженцев составили почти 11 млрд евро.
Значительные средства для украинцев выделили также:
Чехия – 2,94 млрд евро,
Испания – 2,24 млрд евро,
Франция – 2,04 млрд евро,
Румыния – 1,26 млрд евро,
Швейцария – 1,16 млрд евро,
Италия – 1,15 млрд евро.
Эти расходы включают денежные выплаты, предоставление жилья, медицинскую помощь, образовательные услуги, а также обеспечение продуктами питания и средствами первой необходимости.
Большой вклад в помощь украинцам внесли обычные граждане европейских стран, отмечается в исследовании.
В конце мая 2023 года президент Дуда заявил, что Польша в прошлом году предоставила Украине помощь до $8 млрд. Это составляет около 1,5% ВВП страны. "Это большие деньги, мы не получили за это европейскую помощь", – отметил польский президент. По его словам, помощь украинцам со стороны поляков была "по зову сердца".
Банк развития Совета Европы (СЕВ) на конец 2022 года одобрил почти 5,86 млн евро грантов в поддержку украинцев в странах-членах банка: Болгарии Чехии, Эстонии, Венгрии, Литве, Молдове, Польше, Румынии и Словакии.
Также банк выдает кредиты по таким проектам. В частности, на три проекта – для Чехии, Италии и Польши – было выделено 980 млн евро. На проекты для украинцев в Германии и Литве было выделено 325 млн евро.
Кредит Польши, связанный с войной в Украине, на сумму 450 млн евро был крупнейшей суммой единовременного займа, одобренного СЕВ.
- По данным опроса, почти треть уехавших в Германию украинцев хотят остаться там навсегда.
- МИД разработал карту с приютами за границей для украинцев. В частности, можно узнать, где найти помощь в стране пребывания.
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