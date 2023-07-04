У Європі підрахували витрати на біженців із України. У лідерах – Польща та Німеччина
На підтримку громадян України, які залишили країну через війну, уряди європейських держав виділили вже понад 43 млрд євро. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій з посиланням на дослідження Кільського інституту світової економіки.
Серед європейських країн, які приймають українців, найбільшу суму витратила Польща – понад 12 млрд євро. На другому місці за цим показником Німеччина. Її витрати на українських шукачів притулку сягнули майже 11 млрд євро.
Значні кошти на прихисток для українців виділили також:
Чехія – 2,94 млрд євро,
Іспанія – 2,24 млрд євро,
Франція – 2,04 млрд євро,
Румунія – 1,26 млрд євро,
Швейцарія – 1,16 млрд євро,
Італія – 1,15 млрд євро.
Ці витрати включають грошові виплати, надання житла, медичну допомогу, освітні послуги, а також забезпечення харчовими продуктами та засобами першої необхідності.
Великий внесок у допомогу українцям зробили звичайні громадяни європейських країн, зазначається в дослідженні.
Наприкінці травня 2023 року президент Дуда заявив, що Польща торік надала Україні допомогу до $8 млрд. Це становить близько 1,5% ВВП країни. "Це великі гроші, ми не отримали за це європейську допомогу", – зазначив польський президент. За його словами, допомога українцям з боку поляків була "за покликом серця".
Банк розвитку Ради Європи (СЕВ) на кінець 2022 року схвалив майже 5,86 млн євро грантів на підтримку українців у країнах-членах банку: Болгарії Чехії, Естонії, Угорщині, Литві, Молдові, Польщі, Румунії та Словаччині.
Також банк видає кредити на такі проєкти. Зокрема, на три проєкти – для Чехії, Італії та Польщі – було виділено 980 млн євро. На проєкти для українців у Німеччині та Литві було виділено 325 млн євро.
Кредит Польщі, пов'язаний з війною в Україні, на суму 450 млн євро був найбільшою сумою одноразової позики, схваленої СЕВ.
- За даними опитування, майже третина українців, які виїхали до Німеччини, хочуть залишитися там назавжди.
- МЗС розробило мапу з прихистками за кордоном для українців. Зокрема, можна дізнатися, де знайти допомогу в країні перебування.
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