У Європі підрахували витрати на біженців із України. У лідерах – Польща та Німеччина

На підтримку громадян України, які залишили країну через війну, уряди європейських держав виділили вже понад 43 млрд євро. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій з посиланням на дослідження Кільського інституту світової економіки.

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Серед європейських країн, які приймають українців, найбільшу суму витратила Польща – понад 12 млрд євро. На другому місці за цим показником Німеччина. Її витрати на українських шукачів притулку сягнули майже 11 млрд євро.

Значні кошти на прихисток для українців виділили також:

Чехія – 2,94 млрд євро,

Іспанія – 2,24 млрд євро,

Франція – 2,04 млрд євро,

Румунія – 1,26 млрд євро,

Швейцарія – 1,16 млрд євро,

Італія – 1,15 млрд євро.

Ці витрати включають грошові виплати, надання житла, медичну допомогу, освітні послуги, а також забезпечення харчовими продуктами та засобами першої необхідності.

Великий внесок у допомогу українцям зробили звичайні громадяни європейських країн, зазначається в дослідженні.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на 28 червня 2023 року кількість біженців з України, зареєстрованих для тимчасового захисту або в аналогічних національних схемах захисту в Європі, становить майже 5, 98 млн осіб.

Наприкінці травня 2023 року президент Дуда заявив, що Польща торік надала Україні допомогу до $8 млрд. Це становить близько 1,5% ВВП країни. "Це великі гроші, ми не отримали за це європейську допомогу", – зазначив польський президент. За його словами, допомога українцям з боку поляків була "за покликом серця".

Банк розвитку Ради Європи (СЕВ) на кінець 2022 року схвалив майже 5,86 млн євро грантів на підтримку українців у країнах-членах банку: Болгарії Чехії, Естонії, Угорщині, Литві, Молдові, Польщі, Румунії та Словаччині.

Також банк видає кредити на такі проєкти. Зокрема, на три проєкти – для Чехії, Італії та Польщі – було виділено 980 млн євро. На проєкти для українців у Німеччині та Литві було виділено 325 млн євро.

Кредит Польщі, пов'язаний з війною в Україні, на суму 450 млн євро був найбільшою сумою одноразової позики, схваленої СЕВ.

За даними опитування, майже третина українців, які виїхали до Німеччини, хочуть залишитися там назавжди.

МЗС розробило мапу з прихистками за кордоном для українців. Зокрема, можна дізнатися, де знайти допомогу в країні перебування.