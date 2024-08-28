Українці збільшують безготівкові розрахунки: НБУ підрахував суми середніх чеків

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Українці в середньому витрачали 543 грн на одну купівлю товарів або оплату послуги в інтернеті у першій половині 2024 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Середній чек під час розрахунків через платіжні термінали у магазинах – 321 грн. Середня сума переказу на іншу картку – 1936 грн, середній переказ з картки на банківський рахунок – 3440 грн.

Загалом за першу половину року українці провели 4,12 млрд безготівкових операцій та операцій з отримання готівки на 3,09 трлн грн в Україні та за кордоном.

Кількість безконтактних платіжних карток збільшилася на 4% порівняно з січнем. Загалом більш ніж половина (60,1%) активних платіжних карток у червні – це безконтактні картки.

Також популярними серед українців є токенізовані платіжні картки, кількість яких з початку року зросла на 14% (до 14,1 млн шт.). Як наслідок, частка безконтактних угод і далі зростає. Безконтактними були 2,69 млрд операцій на суму 854,6 млрд грн (у першому півріччі 2023 року – 2,03 млрд операцій на суму 651,9 млрд грн).

Кількість активних pos-терміналів у торговельній та сервісній мережі у червні порівняно з січнем зросла на 7,1% (до 480 600), а кількість пунктів продажу та надання послуг, що приймають платіжні картки, — на 7,3 % (до 495 400).

За перше півріччя 2024 року загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 118,8 млн шт. Це на 3% більше у порівнянні з січнем цього року.