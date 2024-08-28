Украинцы увеличивают безналичные расчеты: НБУ подсчитал суммы средних чеков

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Украинцы в среднем тратили 543 грн на одну покупку товаров или оплату услуги в интернете в первой половине 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Средний чек при расчетах через платежные терминалы в магазинах – 321 грн. Средняя сумма перевода на другую карточку – 1936 грн, средний перевод с карточки на банковский счет – 3440 грн.

Всего за первую половину года украинцы провели 4,12 млрд безналичных операций и операций по получению наличных на 3,09 трлн грн в Украине и за границей.

Количество бесконтактных платежных карт увеличилось на 4% по сравнению с январем. В общей сложности более половины (60,1%) активных платежных карт в июне – это бесконтактные карты.

Также популярны среди украинцев токенизированные платежные карты, количество которых с начала года выросло на 14% (до 14,1 млн шт.). Как следствие, доля бесконтактных сделок продолжает расти. Бесконтактными были 2,69 млрд сделок на сумму 854,6 млрд грн (в первом полугодии 2023 года – 2,03 млрд сделок на сумму 651,9 млрд грн).

Количество активных pos-терминалов в торговой и сервисной сети в июне по сравнению с январем выросло на 7,1% (до 480 600), а количество пунктов продаж и предоставления услуг, принимающих платежные карты, — на 7,3 % (до 495 400).

За первое полугодие 2024 года общее количество эмитированных платежных карт в Украине достигло 118,8 млн шт. Это на 3% больше по сравнению с январем этого года.