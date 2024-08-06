Українці збільшили інвестиції у військові облігації на 5 млрд грн за місяць — Мінфін

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Громадяни України збільшили інвестиції у військові облігації на 5,2 млрд грн у липні порівняно з попереднім місяцем. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Таким чином, фізособи вже володіють військовими облігаціями на 64 млрд грн.

Бізнес збільшив купівлю військових ОВДП на 10,6 млрд у липні порівняно з червнем.

Станом на 1 серпня в обігу перебуває ОВДП більш ніж на 1,67 трлн грн. Найбільша частина – у комерційних банків (43,4%) та НБУ (40,7%). Частка юридичних та фізичних осіб збільшилася порівняно з минулим місяцем і становить 10,2% (+0,5%) та 3,8% (+0,2%) відповідно. Частка нерезидентів становить 1,9%, а територіальних громад – 0,04%.

У липні Міністерство фінансів залучило від випуску державних облігацій 38 млрд грн в еквіваленті (26,4 млрд грн та $285,7 млн). Із загального обсягу випущених ОВДП у липні 35,5 млрд грн – це військові облігації.

Середньозважена прибутковість ОВДП, номінованих у гривні, у липні дорівнювала 15,08%, номінованих у доларі – 4,66%.

За січень-липень 2024 року від розміщення ОВДП на аукціонах Мінфін залучив 289,3 млрд грн в еквіваленті.

ОВДП продовжують бути найбільш привабливим інвестиційним інструментом на ринку, запевняють у міністерстві.