Украинцы увеличили инвестиции в военные облигации на 5 млрд грн за месяц — Минфин

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Граждане Украины увеличили инвестиции в военные облигации на 5,2 млрд грн в июле по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Таким образом, физлица уже владеют военными облигациями на 64 млрд грн.

Бизнес увеличил покупку военных ОВГЗ на 10,6 млрд в июле по сравнению с июнем.

По состоянию на 1 августа в обращении находится ОВГЗ более чем на 1,67 трлн грн. Наибольшая часть – у коммерческих банков (43,4%) и НБУ (40,7%). Доля юридических и физических лиц увеличилась по сравнению с прошлым месяцем и составляет 10,2% (+0,5%) и 3,8% (+0,2%) соответственно. Доля нерезидентов составляет 1,9%, а территориальных общин – 0,04%.

В июле Министерство финансов привлекло от выпуска государственных облигаций 38 млрд грн в эквиваленте (26,4 млрд грн и $285,7 млн). Из общего объема выпущенных ОВГЗ в июле 35,5 млрд грн – это военные облигации.

Средневзвешенная доходность ОВГЗ, номинированных в гривне, в июле равнялась 15,08%, номинированных в долларе – 4,66%.

За январь-июль 2024 года от размещения ОВГЗ на аукционах Минфин привлек 289,3 млрд грн в эквиваленте.

ОВГЗ продолжают являться наиболее привлекательным инвестиционным инструментом на рынке, уверяют в министерстве.