Українці повірили в економіку та готові витрачати гроші — індекс споживчих настроїв
Індекс споживчих настроїв зріс за місяць на 7,4 пункту до 92 за підсумками травня. Про це свідчать дані щомісячного дослідження "Споживчі настрої в Україні" від Info Sapiens.
Українці покращили оцінку свого поточного матеріального становища (+6,1 до 50,5), готові робити більше великих покупок (+4,2 до 66,2) та стали впевненішими у своїх майбутніх доходах (+8,2 до 107,6). Загалом індекс поточного становища зріс на 6,1 до 58,4.
Також українці більш позитивно оцінюють перспективи розвитку економіки країни у найближчий рік (+12,1 до 101,4) та наступні п'ять років (+4,5 до 134,4).
У травні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 2 до 120,8.
Індекс інфляційних очікувань зріс на 1,9 і становить 173,9.
Очікування українців щодо курсу гривні протягом найближчих трьох місяців погіршилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 3,7 і становить 131,9.
"Ми спостерігаємо покращення оцінки особистого матеріального становища та оцінку доцільності великих покупок. Крім цього, населення України має більш позитивні економічні очікування як щодо власного матеріального становища, так і щодо розвитку економіки протягом п'яти років. Загалом спостерігається позитивна тенденція, стабільність якої істотно залежатиме від розвитку ситуації в Україні найближчим часом", – коментують результати дослідження аналітики Info Sapiens.
- У квітні споживчі настрої українців погіршилися через сумніви у перспективах економіки.
- У травні український бізнес другий місяць поспіль зберіг оптимістичну оцінку своєї діяльності.
Коментарі