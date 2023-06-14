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Українці повірили в економіку та готові витрачати гроші — індекс споживчих настроїв

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 15:25
Українці повірили в економіку та готові витрачати гроші — індекс споживчих настроїв - Фото
Фото: depositphotos.com

Індекс споживчих настроїв зріс за місяць на 7,4 пункту до 92 за підсумками травня. Про це свідчать дані щомісячного дослідження "Споживчі настрої в Україні" від Info Sapiens.

Українці покращили оцінку свого поточного матеріального становища (+6,1 до 50,5), готові робити більше великих покупок (+4,2 до 66,2) та стали впевненішими у своїх майбутніх доходах (+8,2 до 107,6). Загалом індекс поточного становища зріс на 6,1 до 58,4.

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Також українці більш позитивно оцінюють перспективи розвитку економіки країни у найближчий рік (+12,1 до 101,4) та наступні п'ять років (+4,5 до 134,4).

У травні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 2 до 120,8.

Індекс інфляційних очікувань зріс на 1,9 і становить 173,9.

Очікування українців щодо курсу гривні протягом найближчих трьох місяців погіршилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 3,7 і становить 131,9.

"Ми спостерігаємо покращення оцінки особистого матеріального становища та оцінку доцільності великих покупок. Крім цього, населення України має більш позитивні економічні очікування як щодо власного матеріального становища, так і щодо розвитку економіки протягом п'яти років. Загалом спостерігається позитивна тенденція, стабільність якої істотно залежатиме від розвитку ситуації в Україні найближчим часом", – коментують результати дослідження аналітики Info Sapiens.

Дослідження споживчих настроїв в Україні проводилося GfK Ukraine із червня 2000 року, а з 2019 року його проводить Info Sapiens. Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі опитування домогосподарств. Опитують 1000 осіб від 16 років. Вибірка репрезентативна за статтю та віком, враховує міське та сільське населення, а також розмір населеного пункту. Опитування проводилось з 12 до 22 травня 2023 року.
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Роман Бриль
економічне зростанняматеріальне становищеспоживчі настроївеликі покупки
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