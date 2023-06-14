Украинцы поверили в экономику и готовы тратить деньги — индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений вырос за месяц на 7,4 пункта до 92 по итогам мая. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования "Потребительские настроения в Украине" от Info Sapiens.

Украинцы улучшили оценку своего текущего материального положения (+6,1 до 50,5), готовы делать больше крупных покупок (+4,2 до 66,2) и стали более уверены в своих будущих доходах (+8,2 до 107,6). В целом индекс текущего положения вырос на 6,1 до 58,4.

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Также украинцы более позитивно оценивают перспективы развития экономики страны в ближайший год (+12,1 до 101,4) и следующие пять лет (+4,5 до 134,4).

В мае показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 2 до 120,8.

Индекс инфляционных ожиданий вырос на 1,9 и составляет 173,9.

Ожидания украинцев по курсу гривни в ближайшие три месяца ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 3,7 и составляет 131,9.

"Мы наблюдаем улучшение оценки личного материального положения и оценку целесообразности крупных покупок. Кроме этого, население Украины имеет более положительные экономические ожидания как относительно собственного материального положения, так и развития экономики на протяжении пяти лет. В целом наблюдается положительная тенденция, стабильность которой будет существенно зависеть от развития ситуации в Украине в ближайшее время", – комментируют результаты исследования аналитики Info Sapiens.

Исследование потребительских настроений в Украине проводилось GfK Ukraine с июня 2000 года, а с 2019 года его проводит Info Sapiens. Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного опроса домохозяйств. Опрашивают 1000 человек от 16 лет. Выборка репрезентативна по полу и возрасту, учитывает городское и сельское население, а также размер населенного пункта. Опрос проводился с 12 по 22 мая 2023 года.

В апреле потребительские настроения украинцев ухудшились из-за сомнений в перспективах экономики.

В мае украинский бизнес второй месяц сохранил оптимистическую оценку своей текущей деятельности.





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