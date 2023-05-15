UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Потребительские настроения украинцев ухудшились из-за сомнений в перспективах экономики

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2023, 12:19
Потребительские настроения украинцев ухудшились из-за сомнений в перспективах экономики - Фото
Фото: depositphotos.com

Индекс потребительских настроений за месяц снизился на 6,6 пункта и составил 84,6 по итогам апреля. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования "Потребительские настроения в Украине" от Info Sapiens. 

Индекс экономических ожиданий в апреле уменьшился на 11,5  и составляет 106,2. Украинцы ухудшили ожидания относительно развития экономики в ближайший год (падение показателя на 8,4 – до 89,3) и в следующие пять лет (падение на 14,9 – до 12,9). Также снизились оценки по изменению личного состояния (падение на 11 – до 99,4). 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

При этом украинцы оценивают свое нынешнее благосостояние как стабильное: индекс текущего положение вырос в апреле на 0,8 – до 52,2. Составляющие индекса: целесообразность делать крупные покупки — вырос на 2,8 – до 62, а текущее материальное положение — сократился на 1,2 – до 42,5.  

В апреле показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 4 – до 122,7. Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 5,3 и составляет 172. Ожидания украинцев по курсу гривни в течение ближайших трех месяцев улучшились (+2,5 – до 128,2). 

"Индекс текущего положения в апреле остается стабильным, при этом общий показатель потребительских настроений несколько снизился за счет падения индекса экономических ожиданий. Мы также наблюдаем рост доли пессимистически настроенных украинцев в апреле. Но опять же, речь идет об ожидании от будущего, а не оценке состояния на данный момент", – комментируют результаты исследования аналитики Info Sapiens. 

Исследование потребительских настроений в Украине проводилось GfK Ukraine с июня 2000 года, а с 2019 года его проводит Info Sapiens. Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного опроса домохозяйств. Опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет. Выборка репрезентативна по полу и возрасту, учитывает городское и сельское население, а также размер населенного пункта. Опрос проводился с 12 по 23 марта 2023 года.
Роман Брыль
экономический ростinfo sapiensпотребительские настроенияматериальное положение
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 