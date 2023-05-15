Потребительские настроения украинцев ухудшились из-за сомнений в перспективах экономики
Индекс потребительских настроений за месяц снизился на 6,6 пункта и составил 84,6 по итогам апреля. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования "Потребительские настроения в Украине" от Info Sapiens.
Индекс экономических ожиданий в апреле уменьшился на 11,5 и составляет 106,2. Украинцы ухудшили ожидания относительно развития экономики в ближайший год (падение показателя на 8,4 – до 89,3) и в следующие пять лет (падение на 14,9 – до 12,9). Также снизились оценки по изменению личного состояния (падение на 11 – до 99,4).
При этом украинцы оценивают свое нынешнее благосостояние как стабильное: индекс текущего положение вырос в апреле на 0,8 – до 52,2. Составляющие индекса: целесообразность делать крупные покупки — вырос на 2,8 – до 62, а текущее материальное положение — сократился на 1,2 – до 42,5.
В апреле показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 4 – до 122,7. Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 5,3 и составляет 172. Ожидания украинцев по курсу гривни в течение ближайших трех месяцев улучшились (+2,5 – до 128,2).
"Индекс текущего положения в апреле остается стабильным, при этом общий показатель потребительских настроений несколько снизился за счет падения индекса экономических ожиданий. Мы также наблюдаем рост доли пессимистически настроенных украинцев в апреле. Но опять же, речь идет об ожидании от будущего, а не оценке состояния на данный момент", – комментируют результаты исследования аналитики Info Sapiens.
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