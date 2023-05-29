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Українці стали більше купувати євро

Этот материал также доступен на русском
29.05.2023, 16:50
Українці стали більше купувати євро - Фото
Євро, валюта (Фото: Pexels)

В квітні 2023 року банки в Україну ввезли готівкову іноземну валюту на суму 812,1 млн доларів, що на 42,2 млн доларів більше, ніж у березні, свідчать дані НБУ.

Значно зросли обсяги готівкового євро: з 2,1 млн євро у березні до 41,1 млн євро у квітні.

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За даними Нацбанку, в квітні з України вивезли 39,5 млн доларів, що на 3,5 млн доларів більше, ніж у березні.

На початку 2023 року банки в Україну імпортували рекордні обсяги готівкової валюти з початку війни. Після цього, у березні курс долара різко знизився з 40 до 38 гривень за долар. У квітні курс продовжив зменшуватися, досягнувши рівня 37,8 гривні за долар. Середній курс готівкового євро за період січень-квітень склав 41,8 гривні за євро, порівняно з 41,1 гривні за євро у квітні.

Зростання обсягу готівкової іноземної валюти, особливо готівкового євро, в Україні свідчить про певні зміни в ринкових умовах та може відображати попит і пропозицію на валютних ринках. 

  • За результатами квітня місяця, валютний депозитний портфель загалом у банківській системі зменшився на 1,1% до $9,4 млрд. Українці винесли з банків $100 млн, у гривневому еквіваленті – 3,8 млрд грн.
Наталія Софієнко
валютаєвроіноземна валюта
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