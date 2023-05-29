Украинцы стали больше покупать евро

В апреле 2023 года банки в Украину ввезли наличную иностранную валюту на сумму 812,1 млн долларов, что на 42,2 млн долларов больше, чем в марте, свидетельствуют данные НБУ.

Значительно выросли объемы наличного евро: с 2,1 млн евро в марте до 41,1 млн евро в апреле.

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По данным Нацбанка, в апреле из Украины вывезли 39,5 млн долларов, что на 3,5 млн долларов больше, чем в марте.

В начале 2023 года банки в Украину импортировали рекордные объемы наличной валюты с начала войны. После этого в марте курс доллара резко снизился с 40 до 38 гривен за доллар. В апреле курс продолжил уменьшаться, достигнув уровня 37,8 гривны за доллар. Средний курс наличного евро за период январь-апрель составил 41,8 грн/евро, по сравнению с 41,1 грн/евро в апреле.

Рост объема наличной иностранной валюты, особенно наличного евро, в Украине свидетельствует об определенных изменениях в рыночных условиях и может отражать спрос и предложение на валютных рынках.