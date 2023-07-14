Українці погіршили очікування щодо курсу долара — індекс споживчих настроїв
У червні 2023 року Індекс споживчих настроїв українців впав на 9,5 пункту та становить 82,5 пункту, зменшилися усі складові індикатора. Про це свідчать дані щомісячного дослідження "Споживчі настрої в Україні" від Info Sapiens.
У червні фіксується зниження показників за усіма складовими індикатора – знизився як індекс споживчих настроїв, так і індекси поточного становища та економічних очікувань. Загалом, прослідковується більш песимістична оцінка населенням України як ситуації станом на зараз, так і майбутнього, зазначають аналітики.
У червні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 9,1 п. та становить 129,9 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 8,3 п. та становить 182,3 п.
Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців погіршилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 6,7 п. та становить 138,6 п.
Водночас, як зазначають аналітики, у часи суттєвих змін і активного розвитку ситуації, моніторинг індикатора є більш доцільним на довших часових проміжках для більш надійної оцінки динаміки та перспектив.
- У квітні споживчі настрої українців погіршилися через сумніви у перспективах економіки.
- У травні український бізнес другий місяць поспіль зберіг оптимістичну оцінку своєї діяльності.
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