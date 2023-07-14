Украинцы ухудшили ожидания курса доллара — индекс потребительских настроений

В июне 2023 года Индекс потребительских настроений украинцев упал на 9,5 пункта и составляет 82,5 пункта, уменьшились все составляющие индикатора. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования "Потребительские настроения в Украине" от Info Sapiens.

В июне фиксируется снижение показателей по всем составляющим индикатора – снизился как индекс потребительских настроений, так и индексы текущего положения и экономических ожиданий. В общем, прослеживается более пессимистическая оценка населением Украины как ситуации по состоянию на данный момент, так и будущего, отмечают аналитики.

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В июне показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 9,1 п. и составляет 129,9 п. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 8,3 п. и составляет 182,3 п.

Ожидания украинцев по курсу гривни в ближайшие 3 месяца ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 6,7 п. и составляет 138,6 п.

В то же время, как отмечают аналитики, во времена существенных изменений и активного развития ситуации, мониторинг индикатора более целесообразен на более длительных временных промежутках для более надежной оценки динамики и перспектив.

Исследование потребительских настроений в Украине проводилось GfK Ukraine с июня 2000 года, а с 2019 его проводит Info Sapiens. Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании опроса домохозяйств. Опрашивают 1000 человек от 16 лет. Выборка репрезентативна по полу и возрасту, учитывает городское и сельское население, а также размер населенного пункта.