Уряд пропонує виділити з держбюджету 43 млрд грн на Дорожній фонд
Кабмін у проєкті державного бюджету на 2025 рік пропонує закласти 43,2 млрд грн на Державний дорожній фонд. Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
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Як наголошується у презентації держбюджету, загальна сума включає видатки, повʼязані з утриманням автомобільних шляхів та боргових зобовʼязань Агентства відновлення і видатки на фонд внутрішніх водних шляхів.
У 2024 році в Україні всі гроші з Дорожнього фонду розміром 94,7 млрд грн спрямували на потреби безпеки й оборони.
Основним джерелом наповнення дорожнього фонду є акцизи з продажу пального і транспортних засобів.
18 липня 2024 року Верховна Рада підвищила акцизи на пальне. У 2025 році вони становитимуть 271,7 євро за 1000 літрів бензину, 215,7 євро за 1000 літрів ДП, 173 євро за 1000 літрів автогазу.
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- Дорожній фонд у спеціального фонду державного бюджету України вперше з'явився у 2018 році. У державному бюджеті на 2024 рік грошей на будівництво нових доріг не передбачили.
- Скасування бюджету на проєкти з відновлення та утримання доріг стало однією з причин звільнення голови Агентства відновлення Мустафи Найєма в червні 2024 року. Він попередив, що через відсутність грошей на дороги вже наступного сезону Україну чекає ускладнення військової логістики та експорту продукції.