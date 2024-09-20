Уряд пропонує виділити з держбюджету 43 млрд грн на Дорожній фонд

Цього року всі кошти з дорожнього фонду переспрямували на потреби оборони

Ремонт дороги (Фото: Харківська ОВА)

Кабмін у проєкті державного бюджету на 2025 рік пропонує закласти 43,2 млрд грн на Державний дорожній фонд. Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

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Як наголошується у презентації держбюджету, загальна сума включає видатки, повʼязані з утриманням автомобільних шляхів та боргових зобовʼязань Агентства відновлення і видатки на фонд внутрішніх водних шляхів.

У 2024 році в Україні всі гроші з Дорожнього фонду розміром 94,7 млрд грн спрямували на потреби безпеки й оборони.

Основним джерелом наповнення дорожнього фонду є акцизи з продажу пального і транспортних засобів.

18 липня 2024 року Верховна Рада підвищила акцизи на пальне. У 2025 році вони становитимуть 271,7 євро за 1000 літрів бензину, 215,7 євро за 1000 літрів ДП, 173 євро за 1000 літрів автогазу.

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