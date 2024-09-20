Правительство предлагает выделить из госбюджета 43 млрд грн на Дорожный фонд
Кабмин в проекте государственного бюджета на 2025 год предлагает заложить 43,2 млрд грн в Государственный дорожный фонд. Об этом первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк сообщил в Telegram.
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Как отмечается в презентации госбюджета, общая сумма включает расходы, связанные с удержанием автомобильных путей и долговых обязательств Агентства по восстановлению и расходы на фонд внутренних водных путей.
В 2024 году в Украине все деньги из Дорожного фонда в размере 94,7 млрд грн направили на нужды безопасности и обороны.
Основным источником наполнения дорожного фонда являются акцизы по продаже горючего и транспортных средств.
18 июля 2024 года Верховная Рада повысила акцизы на горючее. В 2025 году они составят 271,7 евро за 1000 литров бензина, 215,7 евро за 1000 литров ДТ, 173 евро за 1000 литров автогаза.
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- Дорожный фонд у специального фонда Государственного бюджета Украины впервые появился в 2018 году. В государственном бюджете на 2024 год денег на строительство новых дорог не предусмотрели.
- Отмена бюджета на проекты по восстановлению и содержанию дорог стала одной из причин увольнения главы Агентства восстановления Мустафы Найема в июне 2024 года. Он предупредил, что из-за отсутствия денег на дороги уже в следующем сезоне Украину ждет усложнение военной логистики и экспорта продукции.