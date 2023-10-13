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У БЕБ пояснили, на що просять у бюджеті 4,5 млрд грн на 2024 рік

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13.10.2023, 15:52
У БЕБ пояснили, на що просять у бюджеті 4,5 млрд грн на 2024 рік - Фото
Андрій Пащук (Фото: пресслужба БЕБ)

В.о. директора Бюро економічної безпеки Андрій Пащук вважає за недостатнє передбачені у проєкті держбюджету на 2024 рік 1,7 млрд грн на фінансування роботи БЕБ. Бюро потребує щонайменше 4,5 млрд грн для побудови єдиної інформаційної системи, передбаченої законом, розповів Пащук в інтерв'ю LIGA.net.

"Ці кошти необхідні для завершення формування служби. Основна частина коштів — це все ж таки для побудови єдиної інформаційної системи, передбаченої законом, і за якою ми навіть не можемо розпочати розробку проєкту", – сказав Пащук.

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За його словами, БЕБ необхідна система, яка дозволить синхронізуватись із базами різних держорганів і служб та аналізувати ризики, статистику, масиви даних.

"Для початку потрібно побудувати інформаційне ядро, яке дозволить збирати ці дані з державних та недержавних ресурсів, тих самих баз Митниці, Податкової. У нас у державі 384 бази даних. Практично зараз кожен орган має свою базу, зі своїми характеристиками. З ними потрібно якось синхронізуватися, потрібен окремий захищений канал", – упевнений Пащук.

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Він додав, що у разі фінансування на рівні 1,7 млрд грн, БЕБ зможе лише виплачувати заробітні плати, відкрити два нові територіальні управління у регіонах, де наразі бачить найбільше ризиків – Вінницькій та Дніпропетровській областях.

  • У лютому 2023 року податковий комітет Верховної Ради визнав роботу БЕБ незадовільною. Голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев в інтерв'ю LIGA.net говорив, що перезавантаження Бюро економічної безпеки має виправити дві помилки, допущені Верховною Радою під час створення цього органу: проведення конкурсу без участі міжнародних експертів та без люстрації колишніх працівників податкової міліції.
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Роман Бриль
БЕБДержбюджетАндрій Пащук
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