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В БЭБ объяснили, на что просят в бюджете 4,5 млрд грн на 2024 год

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2023, 15:52
В БЭБ объяснили, на что просят в бюджете 4,5 млрд грн на 2024 год - Фото
Андрей Пащук (Фото: пресс-служба БЭБ)

И.о. директора Бюро экономической безопасности Андрей Пащук считает недостаточным предусмотренных в проекте госбюджета на 2024 год 1,7 млрд грн на финансирование работы БЭБ. Бюро запрашивало 4,5 млрд грн для построения единой информационной системы, предусмотренной законом, рассказал Пащук в интервью LIGA.net

"Эти средства необходимы для завершения формирования службы. Основная часть средств – это, все же, для построения единой информационной системы, предусмотренной законом, и по которой мы даже не можем приступить к разработке проекта", — сказал Пащук.

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По его словам БЭБ необходима система, которая позволит синхронизироваться с базами различных госорганов и служб и анализировать риски, статистику, массивы данных.

"Для начала нужно построить информационное ядро, которое позволит собирать эти данные с государственных и негосударственных ресурсов, тех же баз Таможни, Налоговой. У нас в государстве 384 базы данных. Практически сейчас каждый орган имеет свою базу, со своими характеристиками. С ними нужно как-то синхронизироваться, нужен отдельный защищенный канал", — уверен Пащук.

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Он добавил, что в случае финансирования на уровне 1,7 млрд грн, БЭБ сможет только выплачивать заработные платы, открыть два новых территориальных управления в регионах, где сейчас видит больше всего рисков – Винницкой и Днепропетровской областях.

  • В феврале 2023 года налоговый комитет Верховной Рады признал работу БЭБ неудовлетворительной. Глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев в интервью LIGA.net говорил, что перезагрузка Бюро экономической безопасности должна исправить две ошибки, допущенные Верховной Радой при создании этого органа: проведение конкурса без участия международных экспертов и без люстрации бывших работников налоговой милиции.
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Роман Брыль
госбюджетБЭБАндрей Пащук
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