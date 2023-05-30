У Раді підготували новий законопроєкт про зарплати військових: деталі

У Верховній Раді в понеділок зареєстрували законопроєкт №9342 про зарплати військових під час воєнного стану, який має виправити закон про повернення доплат 30 000 грн.

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Він передбачає такі виплати:

→ щомісячна додаткова винагорода військовослужбовцям від 30 000 до 100 000 грн пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань в порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом міністрів (тобто без участі парламенту);

→ додаткова винагорода в розмірі 6000 грн для строковиків пропорційно часу проходження військової служби;

→ щомісячна винагорода в розмірі 6000 грн для поранених, контужених, покалічених військових протягом всього часу перебування;

→ щомісячна винагорода 2350 грн курсантам військових вишів.

Депутати окремо збираються доручити керівникам сектору безпеки і оборони України передбачити винагороду для інструкторів диференційно залежно від рівня, інтенсивності та напрямків підготовки.

За словами нардепа Ярослава Железняка з Голосу, йдеться про 10 000 – 30 000 грн на місяць.

"Орієнтовно це потягне витрати до 10 млрд грн з бюджету. У цьому році це 1,9 млрд грн до кінця року, але це без урахування доплати інструкторам", – оцінив вартість законопроєкту Железняк.

Під час воєнного стану військовим гарантуватиметься відпустка тривалістю 30 днів, а також додатково 10 днів оплачуваної відпустки за сімейними обставинами чи з інших поважних причин.

Законопроєкт також гарантує, що мобілізовані громадяни України, які раніше не проходили службу, мають обов'язково пройти курс базової військової підготовки та підготовку за військово-обліковою спеціальністю тривалістю не менше одного місяця.

У випадку ухвалення законопроєкт набере чинності наступного дня після опублікування.