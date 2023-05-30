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В Раде подготовили новый законопроект о зарплатах военных: детали

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 09:23
В Раде подготовили новый законопроект о зарплатах военных: детали - Фото
Фото: ОП

В Верховной Раде в понедельник зарегистрировали законопроект №9342 о зарплатах военных во время военного положения, который должен исправить закон о возвращении доплат 30 000 грн.

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Он предусматривает такие выплаты:

→ ежемесячное дополнительное вознаграждение военнослужащим от 30 000 до 100 000 грн пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач в порядке, размерах и условиях, установленных Кабинетом министров (т.е. без участия парламента);
→ дополнительное вознаграждение в размере 6000 грн для срочников пропорционально времени прохождения военной службы;
→ ежемесячное вознаграждение в размере 6000 грн для раненых, контуженных, покалеченных военных в течение всего времени пребывания;
→ ежемесячное вознаграждение 2350 грн курсантам военных вузов.

Депутаты отдельно намерены поручить руководителям сектора безопасности и обороны Украины предусмотреть вознаграждение для инструкторов дифференциально в зависимости от уровня, интенсивности и направлений подготовки.

По словам нардепа Ярослава Железняка из Голоса, речь идет о 10 000 – 30 000 грн в месяц.

"Ориентировочно это потянет расходы до 10 млрд грн из бюджета. В этом году это 1,9 млрд грн до конца года, но это без учета доплаты инструкторам", – оценил стоимость законопроекта Железняк.

Во время военного положения военным гарантируется отпуск продолжительностью 30 дней, а также дополнительно 10 дней оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.

Законопроект также гарантирует, что мобилизованные граждане Украины, ранее не проходившие службу, должны обязательно пройти курс базовой военной подготовки и подготовку по военно-учетной специальности продолжительностью не менее одного месяца.

В случае принятия законопроект вступит в силу на следующий день после опубликования.

Андрей Водяный
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