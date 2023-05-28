Україна готує санкції проти Ірану. На пів століття
Президент України Володимир Зеленський запропонував запровадити на 50 років санкції проти Ірану, що випливає із проєкту постанови, внесеної ним до Верховної Ради України.
"Застосувати терміном на 50 років секторальні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до Ісламської республіки Іран", – йдеться у доповненні до проєкту ухвали на сайті парламенту.
Згідно з документом, пропонується повністю заборонити торговельні операції з Іраном, зупинити транзит ресурсів, польоти та перевезення на території України, запобігти виведенню капіталів резидентами Ірану.
Також пропонується запровадити заборону на здійснення будь-яких інвестицій в ісламську республіку та передання резидентами технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності.
Відповідальними за реалізацію документа призначили Кабмін, Службу зовнішньої розвідки, Службу безпеки та Національний банк України.
Раніше Кабінет міністрів подав на розгляд Ради національної безпеки та оборони (РНБО) пропозицію застосувати секторальні санкції проти Ірану. Санкції набудуть чинності строком на 50 років після схвалення РНБО, введення в дію президентом України та затвердження постановою Верховної Ради.
- 15 лютого 2023 року ЄС включив десятий пакет санкцій проти Росії і Ірану.
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- 24 квітня WSJ написав, що Іран постачив Росії понад 300 000 снарядів та мільйон набоїв за пів року.
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