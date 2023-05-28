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Украина готовит санкции против Ирана. На полстолетия

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2023, 11:27
Украина готовит санкции против Ирана. На полстолетия - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести на 50 лет санкции против Ирана, вытекающего из проекта постановления, внесенного им в Верховную Раду Украины.

"Применить сроком на 50 лет секторальные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к Исламской республике Иран", – говорится в дополнении к проекту постановления на сайте парламента.

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Согласно документу, предлагается полностью запретить торговые операции с Ираном, остановить транзит ресурсов, полеты и перевозки на территории Украины, предотвратить выведение капиталов резидентами Ирана.

Также предлагается ввести запрет на осуществление инвестиций в исламскую республику и передачу резидентами технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

Ответственными за реализацию документа назначен Кабмин, Служба внешней разведки, Служба безопасности и Национальный банк Украины.

Ранее Кабинет министров направил на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложение применить секторальные санкции против Ирана. Санкции вступят в силу сроком на 50 лет после одобрения СНБО, введения в действие президентом Украины и утверждения постановлением Верховной Рады.

Наталия Софиенко
верховная радасанкции против ирана
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