В Україні 71% підприємств – прибуткові. Фінансовий результат — найкращий за 10 років

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В Україні 71% суб'єктів господарювання були прибутковими у 2023 році та їх сукупний прибуток становив 1,3 трлн грн. Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев із посиланням на дані Державної служби статистики.

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Збитковими, відповідно, були 29% підприємств (сукупний збиток -476,2 млрд грн).

Сукупний фінансовий результат українських підприємств за 2023 рік становив 863,8 млрд грн, і це найкращий показник в останні 10 років. Позитивний фінансовий результат зафіксовано у 14 із 15 секторах економіки (крім освіти, де він негативний -123,4 млн грн).

Понад 40% фінансового результату забезпечили фінансова та страхова діяльність, переважно банківський сектор (346,5 млрд грн).

Фінансовий результат всього реального сектору – 410,5 млрд грн (торгівля +177,2 млрд грн, промисловість +118,2 млрд грн, сільське господарство +63,8 млрд грн, транспорт, поштова та складська діяльність +48,9 млрд грн, будівництво +2,4 млрд грн).

Рівень збитковості у багатьох секторах залишається високим: наприклад, у сфері культури, спорту та розваг – 41,4% від усіх підприємств, операціях з нерухомістю – 39,6%, освіті – 36,8%, готельно-ресторанному господарстві – 36,2% %, професійної та науково-технічної діяльності – 32,5%, ІТ – 31,3%, будівництві – 31%.

"Тобто 10-річний рекорд "витягли" переважно фінустанови, які "конвертували в результат" ті не зовсім звичні умови діяльності, в яких працювали", – резюмував Гетманцев.