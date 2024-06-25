В Украине 71% предприятий — прибыльные. Финансовый результат — лучший за 10 лет

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В Украине 71% субъектов хозяйствования были прибыльными в 2023 году и их совокупная прибыль составила 1,3 трлн грн. Об этом сообщил глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

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Убыточными, соответственно были 29% предприятий (совокупный убыток -476,2 млрд грн).

Совокупный финансовый результат украинских предприятий за 2023 год составил 863,8 млрд грн и это лучший показатель в последние 10 лет. Положительный финансовый результат зафиксирован в 14 из 15 секторах экономики (кроме образования, где он отрицательный -123,4 млн грн).

Более 40% финансового результата обеспечили финансовая и страховая деятельность, преимущественно банковский сектор (346,5 млрд грн).

Финансовый результат всего реального сектора – 410,5 млрд. грн. (торговля +177,2 млрд грн, промышленность +118,2 млрд грн, сельское хозяйство +63,8 млрд грн, транспорт, почтовая и складская деятельность +48,9 млрд. грн, строительство +2,4 млрд грн).

Уровень убыточности во многих секторах остается высоким: например, в сфере культуры, спорта и развлечений – 41,4% от всех предприятий, операциях с недвижимостью – 39,6%, образовании – 36,8%, гостинично-ресторанном хозяйстве – 36,2%, профессиональной и научно-технической деятельности – 32,5%, ИТ – 31,3%, строительстве – 31%.

"То есть 10-летний рекорд "вытащили" преимущественно финучреждения, которые "конвертировали в результат" те, не совсем привычные условия деятельности, в которых работали", — резюмировал Гетманцев.